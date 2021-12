U heeft ongetwijfeld klanten die te maken hebben met thuiswerken. Hoe gaan zij hiermee om en hoe kunt u als accountant uw klant hierbij ondersteunen? Zo kan het zijn dat uw klanten hun medewerkers graag thuis laten werken, maar de medewerkers juist graag naar kantoor komen. Of andersom, wat doen uw klanten als hun medewerkers op de zaak worden verwacht, maar zij liever thuiswerken? Verzuimspecialist Sazas licht de belangrijkste criteria voor thuiswerken toe.

Criteria voor thuiswerken: praktische adviezen aan werkgevers

De Rijksoverheid stelde samen met werkgevers- en werknemersorganisaties een handreiking op met criteria voor thuiswerken. Dit helpt bij de afweging of iemand thuis of op locatie werkt. De handleiding geeft praktische adviezen aan werkgevers bij de afweging of hun medewerkers thuis of (deels) op locatie werken. Ondanks het uitgangspunt van thuiswerken somt de handleiding ook op wat goede redenen zijn om wél op kantoor te werken. Redenen om wel of niet op het werk aanwezig te zijn liggen aan het soort werkzaamheden of de persoonlijke situatie van de medewerker.

Uitzonderingen op thuiswerken

Door de aard van het werk kan het soms niet anders dan dat medewerkers niet vanuit huis werken. Denk bijvoorbeeld aan diensten of services zoals schoonmaak, kinderopvang of receptiewerk. Als het werk bestaat uit een fysiek productieproces (assemblage, bouw, lopende band) dan kan ook niet thuisgewerkt worden. Hetzelfde geldt voor (logistieke) planningssystemen die alleen beschikbaar zijn op specifieke soft- en hardware.

Als thuiswerken niet tot de mogelijkheden behoort, moet de werkgever ervoor zorgen dat werken op de werkplek gezond en veilig kan. Daarvoor kan een werkgever maatregelen nemen zoals het ventileren van ruimtes, het plaatsen van schermen of het ontsmetten van de werkplek en gereedschappen.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u de handreiking met criteria.

De toekomst van thuiswerken

Ook als de coronamaatregelen opgeheven worden zal thuiswerken vaker aan de orde zijn dan voorheen. Het kabinet heeft de SER daarom om advies gevraagd over de toekomst van hybride werken na de coronapandemie. Onder hybride werken wordt verstaan: werken op locatie in combinatie met thuiswerken. Het kabinet wil weten wat voor gevolgen het hybride werken heeft. Zowel het perspectief van de werkgevers als medewerkers moet naar voren komen in het advies. Het volgende kabinet zal het advies van de SER gebruiken om nieuw beleid of regelgeving te maken over thuiswerken.

Whitepaper Thuiswerken

Wilt u meer weten over thuiswerken? Wat bijvoorbeeld de aandachtspunten zijn voor werkgevers en waar u hen aan kan helpen herinneren? Voor werkgevers is het natuurlijk belangrijk om hun medewerkers, ondanks het thuiswerken, zo gemotiveerd en productief mogelijk te houden. Hoe doen zij dat? Download de gratis whitepaper over thuiswerken van Sazas.