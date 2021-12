ING Research stelt groeiverwachting iets naar beneden bij

De nieuwe coronamaatregelen hebben nauwelijks effect op de groei van de Nederlandse economie in 2022. ING Research stelt zijn prognose bij van 3,7% naar 3,6% groei.

Groter dan in 2019

De Nederlandse economie groeit in 2022 naar verwachting van ING Research met 3,6%, na een groei van 4,4% in 2021. Daarmee is de economie in 2022 in omvang gemiddeld 4,1% groter dan in 2019 en is Nederland de meeste economische effecten van de coronacrisis relatief snel te boven. Het Nederlandse bbp bereikte in het derde kwartaal van 2021 al het niveau van voor de coronacrisis, in tegenstelling tot dat van de vier grootste economieën van de eurozone. Toch heeft ook Nederland nog inhaalpotentieel: vooral het aantrekken van de dienstenconsumptie en dienstenuitvoer draagt naar verwachting bij aan het hoge bbp-groeicijfer van 2022. De onzekerheden rond het coronavirus zijn echter wel een toegenomen risico voor de economie.

Coronavirus remt groei

Eind 2021 en begin 2022 remmen de opleving van het coronavirus en contactbeperkende maatregelen het Nederlandse groeitempo. Ook Nederland ontkomt niet aan de wereldwijde leveringsproblemen als gevolg van eerdere fabriekssluitingen en flessenhalzen in de zeevaartlogistiek. Naarmate deze belemmeringen in de loop van 2022 verminderen neemt ook de economische groei in ons land weer toe. Mede door de toegenomen contactbeperkingen valt de groei van de economie in het vierde kwartaal naar verwachting terug tot 0,1% kwartaal-op-kwartaal, waarbij de omvang van de economie uitkomt op 101,7% van voor corona. ”De opleving van het coronavirus en mogelijke verdere verergering daarvan vergroot de economische onzekerheid. Dit is het belangrijkste risico bij de groeiverwachtingen, zeker met de ontwikkelingen van nieuwe varianten van het virus”, aldus Marcel Klok, macro-econoom van ING Research.

Krappe arbeidsmarkt

De Nederlandse arbeidsmarkt blijft kampen met schaarste aan personeel. Dit wordt bevestigd door het feit dat een tekort aan arbeidskrachten het vaakst door niet-financiële bedrijven wordt genoemd als de belangrijkste belemmering voor de productie. Dit aandeel bedrijven ligt zelfs iets hoger dan voor de coronacrisis. Dit is ondanks het feit dat nog nooit zoveel mensen in Nederland bereid zijn om te werken en nog nooit zoveel aan het werk zijn als in recente maanden. De schaarste aan personeel dwingt werkgevers tot hogere loonstijgingen. ING Research raamt de cao-loonstijging voor 2022 op 2,4%. De werkloosheid daalt naar verwachting van gemiddeld 3,3% in 2021 naar gemiddeld 3,2% in 2022, om in 2023 uit te komen op 2,9%. Daarachter gaat een tijdelijke, geringe stijging gedurende 2022 schuil, nadat steunmaatregelen zijn beëindigd. Dit is het gevolg van een lichte stijging van het verwachte aantal faillissementen en bedrijfsbeëindigingen.

Leveringsproblemen

Ook zonder de recente opleving van het virus zal corona de komende tijd nog effect hebben op het Nederlandse bedrijfsleven. Voor 2022 zijn leveranciersproblemen de meest gevreesde impact van corona, zo blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland. Opvallend genoeg noemen bedrijven dit zelfs vaker dan de lockdownmaatregelen. De vrees van voorzetting van deze problemen speelt vooral in de bouw, industrie, aardolie & gas, handel en landbouw. De basis voor deze problemen ligt onder andere in de wereldwijde logistiek sector, met name in het containervervoer via water. Lockdowns zorgden ervoor dat havens niet of op een laag pitje hun werk deden en er ontstonden grotere tekorten aan personeel zoals vrachtwagenchauffeurs. Dit resulteerde in een mismatch van havens met te weinig containers en havens met te veel containers, lange wachttijden en hoge transportkosten. Gevolg was een tekort aan productiemiddelen, waardoor het opschalen in de industrie langer duurde. Dit terwijl de vraag naar goederen juist extra groot was, vanwege de substitutie van slechter beschikbare dienstenconsumptie naar (online gekochte) goederenconsumptie.

Lees de gehele publicatie hier online.