Ondernemersclubs redelijk positief over coalitieakkoord

De reacties op het Coalitieakkoord stromen binnen. Ondernemersverenigingen zijn redelijk positief, vooral over de ambitie die het nieuwe akkoord uitstraalt. Maar alles staat en valt met de uitvoering. En dat is, volgens VNO-NCW, ook de afgelopen jaren de achilleshiel gebleken.

ONL

‘Ik ben allereerst opgelucht dat er eindelijk een coalitieakkoord is,’ zegt Hans Biesheuvel van ondernemersorganisatie ONL. Hij vindt dat het nieuwe akkoord ambitie uitstraalt, onder meer ten aanzien van de woningmarkt en het klimaat. Biesheuvel vindt ook de aanpassing van het belastingstelsel positief voor ondernemers. Kritiek heeft hij op het ‘gesmijt met miljarden’ zonder dat uitgelegd wordt hoe dat geld verdiend moet worden. De nieuwe plannen voor het MKB en de arbeidsmarkt zijn volgens de ONL-voorzitter ‘te vaag en weinig concreet uitgewerkt.’ Het valt hem op dat veel termen in het akkoord eigenlijk ook al in het vorige coalitieakkoord voorkwamen.

MKB-Nederland/VNO-NCW

‘Het nieuwe coalitieakkoord legt een goede basis voor de noodzakelijke verduurzaming en modernisering van ons land.’ Hiermee wordt Nederland klaar gemaakt voor de toekomst met onder meer ambitieus klimaat- en stikstofbeleid, vernieuwd arbeidsmarktbeleid en een stevige bouw- en woonagenda. Ook wordt stevig geïnvesteerd in innovatie en kennis en is er veel aandacht voor ondernemerschap en het mkb. ‘Op al die fronten combineert het nieuwe akkoord goede ambities met een grote investeringsimpuls’ stellen MKB-Nederland en VNO-NCW in een eerste reactie op het Coalitieakkoord. De ondernemersorganisaties zijn verheugd dat flink extra geïnvesteerd gaat worden in onder meer wonen, klimaat, stikstof, innovatie, infrastructuur en wonen. In totaal wordt zo voor tientallen miljarden extra uitgetrokken. ‘De goede plannen op deze terreinen betekenen dat Nederland in hoog tempo op grote schaal op de schop moet. Dat voor elkaar krijgen binnen de context van zeer langdurige vergunningsprocedures, een schreeuwend tekort aan technici en een gedecentraliseerde overheid vraagt om zeer stevige regie en doorzettingsmacht vanuit het nieuwe kabinet en operationele kracht bij de departementen’, aldus de ondernemingsorganisaties. Ingrid Thijssen (VNO-NCW) zegt wel dat alles staat en valt met de uitvoering. ‘Juist dat is de afgelopen jaren de achilleshiel gebleken.’

Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland: ‘Het is goed te zien dat deze coalitie het mkb letterlijk belangrijk noemt want dat ís het ook. Het mkb is nodig om al die grote maatschappelijke opgaven mogelijk te maken. Dat vraagt om helder beleid waarbij uitvoerbaarheid voor het mkb de norm is en dat stimuleert in plaats van ontmoedigt. We zien in dit akkoord veel van onze inzet terug, zoals in de hulp voor het mkb bij verduurzaming en het vereenvoudigen van de regelingen op dat terrein. Blij zijn we onder meer met de aangekondigde aanpak van de regeldruk en het wegnemen van barrières bij financiering, want ondernemers moeten alle nodige investeringen wel kunnen doen. We zijn echter nog niet gerust op de lastenontwikkeling voor zelfstandig ondernemers. Verder moeten we nu vooral aan de slag met de toekomst.’

VZN

Het langverwachte regeerakkoord van Rutte IV maakt geen einde aan de jarenlange discussie over een volwaardige positie van de zelfstandige op de arbeidsmarkt, vindt VZN. De zelfstandigenorganisatie adviseert de formateur onder meer om, naar Belgisch voorbeeld, een staatssecretaris voor Zelfstandigen aan te stellen op het ministerie van Economische Zaken. Vier jaar geleden werd nog een streven naar een wettelijke definitie van de zelfstandige in het vooruitzicht gesteld. Het komende kabinet komt op dit vlak niet verder dan een doorontwikkeling van een webmodule, die de pilotfase nog niet is ontstegen. Ook op het vlak van een sociaal stelsel voor zelfstandigen moet VZN vaststellen dat het voornemen om te komen tot een modern sociaal vangnet voor zelfstandigen ontbreekt. ‘Het nieuwe kabinet zou de zelfstandigenaftrek juist hiervoor moeten inzetten’, stelt de Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) in een reactie op het regeerakkoord. Wat VZN betreft verdient een eigen rechtspositie voor zelfstandigen nog steeds de voorkeur boven de webmodule. Die kan op bijzonder weinig draagvlak rekenen bij opdrachtgevers noch zelfstandigen. Van de Ven: ‘De webmodule geeft contracterende partijen niet de broodnodige zekerheid vooraf over de mogelijkheid om een opdrachtovereenkomst te sluiten. Een eigen positie voor de zelfstandige biedt die zekerheid wel’. Het regeerakkoord spreekt over een zeer forse en versnelde afbouw van de zelfstandigenaftrek en over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. VZN vraagt het kabinet om deze punten in de uitwerking te combineren, om zo de gewenste modernisering van onze arbeidsmarkt een stap dichterbij te krijgen. De vereniging onderschrijft de noodzaak om voor zelfstandigen een goed vangnet te creëren waarmee zij hun ondernemers- en sociale risico’s (waaronder arbeidsongeschiktheid) kunnen afdekken.

ANWB

De ANWB vindt het een goede zaak dat de coalitiepartijen op termijn een vorm van rekeningrijden willen invoeren. Wel vindt de verkeersorganisatie dat hier een “eerlijke prijs” aan verbonden moet zijn voor de automobilist. ‘Het nieuwe systeem mag voor de automobilist niet duurder worden’, stelt de ANWB in een reactie op het coalitieakkoord. ‘Het moet simpel en betrouwbaar zijn en er moet rekening gehouden worden met de wensen en zorgen van de automobilist.’ In het coalitieakkoord staat dat er in 2030 een vorm van rekeningrijden wordt ingevoerd en dat gebruikers van elektrische en fossiele auto’s beiden gaan meebetalen aan het weggebruik. Nu betaalt een eigenaar van een volledig elektrische auto nog geen motorrijtuigenbelasting. Het betalen naar gebruik van de auto kan volgens CDA, VVD, ChristenUnie en D66 bijdragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Volgens de ANWB staat een meerderheid van zijn leden achter het idee.

BOVAG

De BOVAG is eveneens tevreden dat er een begin wordt gemaakt met de invoering van autobelasting-betalen naar gebruik, in plaats van naar bezit. BOVAG pleit daar al jaren voor. Afgelopen maart nog met een alternatief autobelastingplan samen met ANWB, RAI, VNA en Natuur & Milieu. Han ten Broeke, algemeen voorzitter BOVAG: ‘Het taboe er af! Dat is goed en dat is noodzakelijk: het huidige autobelastingsysteem is namelijk onhoudbaar, oneerlijk en remt de vergroening.’ Ten Broeke legt uit dat ook de sector mobiliteit zijn bijdrage moet leveren aan het behalen van de klimaatdoelen: ‘Betalen naar gebruik – een tarief per kilometer gebaseerd op de milieukenmerken van het voertuig – kan daar bij helpen. Maar dan wel met één harde voorwaarde: betalen naar gebruik komt in plaats van betalen voor bezit, het komt er niet bovenop!’