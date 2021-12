HET JAAR VAN (3) Kris Douma: ‘Ik zie aan alle kanten dat de sector zich bewust is van de noodzaak het vertrouwen in het beroep te herstellen’

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2021 en wat wensen zij voor 2022? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds een serie vragen aan een branchegenoot. Vandaag Kris Douma, die onlangs werd verkozen tot nieuwe voorzitter van de NBA.

Wat blijft jou het meeste bij aan het afgelopen jaar?

Tsja, het enige goede antwoord daarop is natuurlijk COVID-19. Maar laat ik iets specifieker zijn. Wat me het meeste zorgen baart is de enorme polarisatie in de samenleving. De filosoof Peter Sloterdijk schreef ooit een boek getiteld ‘Zorn und Zeit’, waarin hij beschrijft hoe onvrede en boosheid zich kan opeenhopen in een soort ‘woede-verzamelbank’ en hoe die verzamelde woede op enig moment kan worden gemobiliseerd. Daaraan denk ik tegenwoordig regelmatig en vrees dat we momenteel zoiets aanschouwen. En dan kijk ik uit het raam van mijn studeerkamer, waar ik nu al 1,5 jaar werk, en vraag me af hoe we de ‘boel een beetje bij elkaar houden?’ Natuurlijk is er dan ook de gedachte dat de accountant daarin misschien een kleine rol spelen door bij te dragen aan ‘vertrouwen in het maatschappelijk verkeer’.

Wat is de belangrijkste ontwikkeling binnen de accountancy momenteel?

Ik zie aan alle kanten dat de sector zich bewust is van de noodzaak het vertrouwen in het beroep te herstellen. Dat geldt zowel voor de wettelijke controle (oob en niet-oob) als voor de overheidsaccountants. De fase van ‘ontkenning’ is voorbij. Het groeiend bewustzijn van die noodzaak tot verbetering van de kwaliteit en integriteit van de audit en de oprechte zoektocht naar hoe dat te verwezenlijken, dat zie ik als de belangrijkste ontwikkeling.

Wie leerde jou in 2021 een belangrijke les?

De afgelopen twee jaar werkte ik als director corporate engagement bij Morningstar/Sustainalytics en sprak ik met circa 40 beursgenoteerde ondernemingen wereldwijd over hun management van ESG-risico’s. Een van die ondernemingen was Credit Suisse. Ik verklap geen geheim als ik zeg dat 2021 voor die onderneming een rampzalig jaar was, waarin in totaal meer dan 10 miljard Euro verdampte in een reeks van incidenten: Greensill, Archegos, fraude in Mozambique, een spionageschandaal in de board. Die informatie is allemaal publiek. Maar wat ik vooral leerde hoe belangrijk het is dat de ‘tone at the top’ eenduidig moet zijn, met integriteit en duurzaamheid als vaste kernwaarden.

Wat wens je de accountancysector toe?

Naast herstel van vertrouwen is dat vooral het besef dat alle groepen binnen de sector, oob, niet-oob, accountants in business, samenstelpraktijk en overheidsaccountants, ieder op hun eigen manier, een belangrijke rol spelen in onze economie en samenleving en dat die gezamenlijke opdracht groter is dan de onderlinge verschillen.

Wat moeten we in 2022 echt anders gaan doen?

Blijven werken aan cultuur en gedrag, permanent inzetten op het versterken van de professioneel kritische houding, zeggen wat je ziet: dat blijft! Maar 2022 zal ook in het teken (moeten) staan van het omarmen van ESG (milieu-sociale en governance risico’s) en duurzaamheid. Dat is nodig voor de samenleving, de klant(en) en voor de aantrekkelijkheid van het beroep.

Welke zakelijke kansen zie je voor 2022?

Zie vorige vraag! En ik verwacht dat de kritiek op zogenaamd (!) onafhankelijk onderzoek door advocaten ertoe leidt dat in dergelijke gevallen toch beter gekeken zal worden naar de inschakeling van (forensische) expertise van accountants.

In hoeverre blijft corona ons het komende jaar parten spelen?

Het lijkt erop dat COVID-19 ons niet met rust zal laten en zelfs als we deze pandemie onder controle krijgen, we er rekening mee moeten houden dat na HIV, SARS, EBOLA en COVID-19 het risico van een volgende pandemie (om het maar in accountancy-termen te zeggen) ‘materieel’ is. Het is een beetje vergelijkbaar als na de eerste oliecrisis en de woorden van mijn favoriete PvdA’er Joop den Uyl: “Die tijd komt nooit meer terug.”

Welke persoon of instantie krijgt voor 2022 jouw beste wensen en waarom?

Laat ik hier twee personen noemen. Natuurlijk is dat nog steeds, of opnieuw, Greta Thunberg. Dat behoeft hopelijk geen toelichting. En daarnaast Lale Gül, schrijfster van het boek ‘Ik ga leven’. Dat boek won de NS-publieksprijs en is vooral een heel erg moedig boek! En als toezichthouder bij Oxfam Novib hoop ik natuurlijk ook dat we in Nederland trouw blijven aan onze internationale oriëntatie en ons in blijven zetten voor sociale gerechtigheid, ontwikkeling en duurzaamheid in landen in ‘het Zuiden’.

Waar raak jij door geïnspireerd?

Ik heb ooit enkele leden van de Kennedy familie ontmoet, waaronder Ethel (vrouw van Robert F. Kennedy) en Kerry en Kathleen (dochters van RFK), zelfs bij hen thuis in Hyannis Port. Dat was natuurlijk een fantastische ervaring. Daar maakte ik ook kennis met de beroemde ‘Ripple of Hope’ toespraak van Robert F. Kennedy voor de National Union of South African Students in Juni 1966: “It is from numberless acts of courage and belief that human history is shaped each time a man stands up for an ideal or acts to improve the lot of others or strikes out to injustice. He sends forth a ripple of hope, and crossing each other from a million different centers of energy and daring, those ripples build a current that can sweep down the mightiest wall of oppression and resistance.” Een blijvende bron van inspiratie!

Welke doelen stel je jezelf privé en beroepsmatig voor 2022?

Laat ik het hier bescheiden houden. Ik hoop met de NBA, leden, bestuur, medewerkers, een kleine bijdrage te kunnen leveren aan het herstel van vertrouwen in het mooie beroep van accountants en in de bijdrage die zij op talloze manieren leveren aan het ‘vertrouwen in het maatschappelijk verkeer’ en de samenleving.