HET JAAR VAN (10) Martin van Vliet: ‘PSD2 gaat voor de kantoren een veel beter dienstverleningsmodel geven’

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2021 en wat wensen zij voor 2022? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds een serie vragen aan een branchegenoot. Dit keer Martin van Vliet, Senior Commercial Product Manager bij Exact.

Wat blijft jou het meeste bij aan het afgelopen jaar?

Zondag 12 december bracht voor mij het hoogtepunt voor dit jaar. Voor de insiders: in 1996 was Exact al sponsor van Jos Verstappen. In augustus 2015 werd Exact wederom sponsor in de Formule 1, maar nu van zijn zoon Max. Tot 2020 waren er voor mij veel Max-momenten waar ik samen met de accountancymarkt van hebben kunnen genieten. Mooi om te zien dat zeer serieuze mannen en vrouwen in de accountancy helemaal uit hun dak gaan van de Formule 1 en Max in het bijzonder. Marcel Spoelstra, een fan van het eerste uur, verzekerde mij continu dat Max heel snel wereldkampioen zou worden. Mooi dat Exact hierin een rol heeft kunnen spelen.

Wat is momenteel de belangrijkste ontwikkeling binnen de accountancy?

De hang naar efficiency binnen de accountancybranche, waarbij het echte doel soms uit het oog verloren wordt. Volgens mij zou het ultieme doel moeten zijn om de klanten beter te kunnen begeleiden. En die dingen te doen waar de klant geen zin in heeft of niet kan doen. Daarnaast zie je in de softwaremarkt een paar hele grote spelers ontstaan, terwijl kantoren het liefst vrijheid van softwarekeuze hebben. Ik ben benieuwd of allerlei losse softwareonderdelen via API uiteindelijk met elkaar te koppelen zijn. Tot nu toe merk ik dat de API-techniek wel wordt ingezet om data op te halen, maar niet om data te delen. Persoonlijk denk ik dat gedwongen winkelnering niet de beste oplossing is voor de markt, efficiency inzetten voor het ultieme doel is dat wel. Dat ultieme doel moet niet de laagste factuur zijn, maar de klant leveren wat hij of zij echt nodig heeft, zonder dat er om gevraagd is.

Wat wens je de accountancysector toe?

Verkoopvaardigheden. Het is niet verkeerd om je deze technieken eigen te maken, want goede verkopers leren door doorvragen wat de echte behoeften zijn. De behoefte of noodzaak is vaak iets anders dat wat de primaire vraag was. Pas als je weet wat echt nodig is kun je middels een plan de klant helpen. Maar je leert ook te onderzoeken welke klant wel of niet bij je past. De accountancymarkt heeft veelal de luxe dat ze de klanten kunnen kiezen, dus kies de klanten die bij je passen. Kortom, verkopen is niet iets vies.

Wat moeten we in 2022 echt anders gaan doen?

Niet meer denken in kwartaalboekhoudingen, maar door middel van PSD2 de bank dagelijks bij laten zijn, waardoor de betalingen vanuit de boekhoudsoftware gedaan worden in plaats van de bankapplicatie. Natuurlijk is dit wennen voor de klanten, maar na een paar maanden willen ze niet meer anders. Alleen de medewerkers die niet mee willen gaan met de toekomst roepen ‘dit willen mijn klanten niet’. Die klanten weten namelijk nog niet hoeveel dit hen aan tijd oplevert en gehannes voorkomt.

Welke zakelijke kansen zie je voor 2022?

PSD2. Als je dit in de boekhouding kunt realiseren, dan is het belangrijkste (voor de klant) namelijk dat het banksaldo minimaal vier keer per dag wordt bijgewerkt. Dit gaat voor de kantoren een veel beter dienstverleningsmodel geven. Ik verwacht wel dat banken hier uiteindelijk niet blij mee zijn en met een verrassing zullen komen.

In hoeverre blijft corona ons het komende jaar parten spelen?

Corona en ook het tekort aan personeel blijft de sector ook in 2022 parten spelen. Voor mij is thuiswerken het nieuwe normaal, maar voor veel mensen is dit afzien. Ook het tekort aan personeel is een probleem. AI wordt pas echt ingezet als het onfeilbaar is, maar onfeilbare AI is volgens mij nog een utopie. Daarnaast moet AI ondersteunend zijn en blijven en niet personeel vervangen.

Waar raak jij door geïnspireerd?

Ik raak geïnspireerd door die mensen die in de accountancy zaken anders weten te doen en met een intrinsieke motivatie weten te verkopen. Als juryvoorzitter van de Exact Cloud Award kom ik ieder jaar weer met deze inspirerende mensen in aanraking. Daar leer ik iedere keer van. Ook dit jaar was er een fantastische winnaar, die geen tijd verkoopt, maar aandacht.