HET JAAR VAN (19) Richard Scheper: ‘Te vaak is het IT-landschap een lappendeken geworden’

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2021 en wat wensen zij voor 2022? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds een serie vragen aan een branchegenoot. Vandaag Richard Scheper, Managing Director bij Visma Software.

Wat blijft jou het meeste bij aan het afgelopen jaar?

De verrassing van het onverwachte. Onverwacht was voor mij dat we nog een jaar zoveel last hebben gehad van de coronapandemie. Het was fijn om te zien dat onze organisatie, al mijn collega’s, daar zo ontzettend goed op hebben ingespeeld. Natuurlijk worden mensen af en toe moedeloos van de situatie en het ‘niet(s) kunnen’, maar alle collega’s, stuk voor stuk, zijn zich met alle energie in blijven zetten om onze klanten zo goed mogelijk te ondersteunen.

Wat is de belangrijkste ontwikkeling binnen de accountancy momenteel?

De transitie naar verregaande digitalisering en automatisering. Aangejaagd door schaarste op de arbeidsmarkt waarbij vooral ook de accountancysector hard geraakt wordt. En dat zal voorlopig ook niet veranderen. De run op goed personeel is losgebarsten. Het belang om daarom nog sneller verregaande digitalisering en automatisering in te zetten is nu duidelijker en urgenter dan ooit. De system-to-system-toepassingen zoals e-facturatie zullen nu echt gaan doorzetten. Maar ook machine learning en robotisering, die op grote schaal al mogelijk zijn binnen de financiële software, zal verder worden doorgevoerd. Daarnaast wordt het toepassen van data-science binnen de accountancy meer en meer gemeengoed. Voornamelijk het combineren van data uit verschillende processen en bronnen biedt toegevoegde waarde en inzicht.

Wie leerde jou in 2021 een belangrijke les?

Onze Labrador-pup Sam. Dat het nodig is om meermalen tijdens een thuiswerkdag even een ommetje te lopen.

Wat wens je de accountancysector toe?

Meer studenten Accountancy die het mooie en het maatschappelijk belang van de sector inzien

Minder druk op wet en regelgeving, want dat is op dit moment echt een issue waar kantoren enorm meer worstelen.

Dat kantooreigenaren of -verantwoordelijken de tijd kunnen nemen om even ‘vanuit de helikopter’ naar hun IT-omgeving te kijken. Naast de mensen hét belangrijkste gereedschap. Te vaak is het IT-landschap een lappendeken geworden, niet goed op elkaar afgestemd en achterlopend op wat er mogelijk is. Neem de tijd om daar strategische beslissingen over te nemen. Invoering en verandering kan wel in de tijd gepland worden, maar stel in elk geval de analyse niet uit.

Wat moeten we in 2022 echt anders gaan doen?

Echt stappen nemen en handelen naar meer en meer efficiency. Inzien dat sommige automatiseringsoplossingen maar schijnoplossingen zijn. Bonnetjes versturen naar een dropbox, klanten die kopiefacturen bewaren voor de betalingen, facturen in pdf e-mailen en verwerken, goedkeuren van btw-aangiften via e-mail – allemaal zaken die we zo snel als mogelijk achter ons moeten laten en écht goed moeten automatiseren. Want dat kan.

Welke zakelijke kansen zie je voor 2022?

Ik zie kansen voor ons én voor onze klanten in het verder digitaliseren van datastromen. Om niet alles tegelijk te doen stel ik voor te beginnen met het omarmen van e-facturatie. Stoppen met het versturen van pdf-jes en echt system-to-system (gebruik PEPPOL) met klanten en afnemers communiceren. Dat bespaart arbeid op kantoor en levert de ondernemer een betere cashflow op.

In hoeverre blijft corona ons het komende jaar parten spelen?

Volledig, het is nu wel weer gebleken met de huidige lockdown, we zijn nog lang niet waar we moeten zijn. We moeten rekeninghouden met nog zeker een minimaal 1 tot 2 jaar van onzekerheid. Voorlopig zal thuiswerken en alles via online meetings nog aan de orde van de dag zijn. Reden te meer om digitaal werken nog verder te omarmen en je daarop helemaal in te richten. Spannend wordt het om te zien hoe al die geraakte ondernemers in 2022 ‘uit de strijd’ komen.

Welke persoon of instantie krijgt voor 2022 jouw beste wensen en waarom?

Niet zozeer een persoon of instantie, maar al die hardwerkende ondernemers en zelfstandigen die het meest gedupeerd zijn door de coronapandemie. Dit zijn de ondernemers waar de BV Nederland op draait. We hoeven het in Nederland niet te hebben van de Unilevers en Shells, maar van de hardwerkende, soms minimaal verdienende, ondernemers! Natuurlijk en gelukkig zijn er steunmaatregelen, maar menig ondernemer heeft een groot deel van de reserves moeten aanspreken en bij velen staat het water tot de lippen. Die ondernemers wens ik echt een heel veel beter jaar toe.

Waar raak jij door geïnspireerd?

Ik raak geïnspireerd door de energie en wilskracht én creativiteit van de ondernemers. Iedereen met haar of zijn eigen droom, ideaal of functie voor de maatschappij. En velen zijn hard geraakt door de coronapandemie. Het kan een ondernemer zijn die in het nieuws emotioneel z’n verhaal doet, die een idee deelt in onze community of die in een referentiecase vertelt hoe ze hun business hebben bijgesteld. Die wilskracht en creativiteit, dat inspireert mij om ook in onze organisatie elke dag het weer een beetje beter te willen doen en om samen te werken. Niet voor niets is ons motto #better connected.

Welke doelen stel je jezelf privé en beroepsmatig voor 2022?

Beroepsmatig heb ik te maken met de doelstellingen die we ons voor 2022 hebben gesteld, gericht op groei met onze cloudportfolio. Dat is waar iedereen altijd als eerste aan denkt: omzet en groei. Maar binnen Visma is ‘tevredenheid’ een net zo belangrijke indicator en doelstelling. Tevredenheid, of misschien beter: betrokkenheid, van onze klanten én mijn collega’s. Wij meten dat via de NPS-methode. Die NPS-scores zijn superbelangrijke doelen want alleen die tevredenheid en betrokkenheid zijn de basis voor een ‘brighter future’.

Privé ben ik niet zo’n doelensteller. Ik ben gelukkig met een fijne familie en een goede balans tussen werk en privé.