Consumenten weer somberder

Het consumentenvertrouwen is in januari voor de vierde maand op rij gedaald. Dat komt vooral door de hoge inflatie. Investeringen worden hierdoor uitgesteld.

Laag cijfer

Dit blijkt uit nieuw maandelijks onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De graadmeter waarmee het statistiekbureau het consumentenvertrouwen bijhoudt, zakte van min 25 in december naar min 28. Daarmee lag het sentiment opnieuw ruim onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar. In januari vond 57 procent van de consumenten dat de prijzen in het afgelopen jaar sterk zijn gestegen. Verder verwacht 37 procent dat de prijzen ook in de komende twaalf maanden sterker gaan stijgen. In november vond nog een derde van de mensen dat.

Investeringen

De verslechtering van het consumentenvertrouwen kan ook een rem zetten op de investeringen door bedrijven. Begin dit jaar zijn de omstandigheden voor investeringen mede door de somberdere stemming van consumenten minder gunstig dan in november, merken deskundigen van het CBS op. Hoe dat precies uitpakt, kan het statistiekbureau nog niet zeggen. De nieuwste cijfers over de investeringen komen uit november. In die maand staken bedrijven op jaarbasis nog bijna 2 procent meer in zaken als machines en gebouwen.

Bron: CBS