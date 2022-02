Accountant en oud-chef centrale bank Suriname veroordeeld voor witwassen

Registeraccountant en voormalig chef van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) Robert-Gray van Trikt en zijn zakenpartner Ashween Angnoe van accountantskantoor Orion zijn afgelopen maandag veroordeeld tot celstraffen. Dat melden de NOS en Surinaamse media.

De rechtbank oordeelde dat Van Trikt, die ook de Nederlandse nationaliteit heeft, zich schuldig heeft gemaakt aan grootschalige corruptie. Van Tri heeft geld verduisterd en witgewassen en maakte zich schuldig aan valsheid in geschrifte. De voormalige centrale bankchef is daarom veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf en het betalen van een boete van 500.000 Surinaamse dollar (omgerekend ruim 21.000 euro). Het Openbaar Ministerie had eerder tien jaar celstraf tegen van Trikt geëist, maar de straf valt lager uit omdat het de eerste keer is dat hij de fout ingaat.

Zijn zakenpartner en medeverdachte, accountant Ashween Agnoe van accountantskantoor Orion kreeg vier jaar celstraf en een geldboete van SRD 150.000 opgelegd. Orion was het accountantskantoor van Van Trikt.

Financieel nadeel toegebracht

De kwestie kent meer betrokkenen die inmiddels zijn veroordeeld. Eerder op maandag werd bijvoorbeeld ook directeur van de Centrale Bank van Suriname Faranaaz Alibaks-Hausil veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf en een boete van SRD 100.000. De rechtbank achtte bewezen dat Alibaks-Hausil in de periode van juni 2019 tot september 2019 samen met Van Trikt, de voortvluchtige minister van Gillmore Hoefdraad en Ginmardo Kromosoeto (toenmalig directeur van de Surinaamse Postspaarbank) verboden handelingen heeft verricht, namelijk dat aan de CBvS opzettelijk financieel nadeel is toegebracht.