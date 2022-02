Verzwijgen cryptovaluta voor fiscus al dit jaar moeilijker

Een nieuwe EU-richtlijn over gegevensuitwisseling, die waarschijnlijk later dit jaar van kracht wordt, geeft de fiscus de bevoegdheid zelf te kijken hoeveel vermogen iemand aan cryptovaluta heeft.

Vertrouwen

Het innen van belasting over cryptomunten zoals bitcoin gaat tot op heden grotendeels op goed vertrouwen. De Belastingdienst moet maar hopen dat bezitters zelf eerlijk melding doen van hun cryptovermogen op hun aangifte, onder het kopje ‘overige bezittingen’, schrijft dagblad Trouw. Maar later dit jaar krijgt de Belastingdienst de bevoegdheid om bij cryptobedrijven gegevens op te vragen, zoals ze dat al mag bij onder meer banken en pensioenfondsen.

‘Herzie aangiftes’

Woody Jansen de Lannoy van Jaeger Advocaten adviseert om oude belastingaangiftes te herzien. Dit levert een grotere kans op strafvermindering op. Na het verbeteren van oude aangiften moet de achterstallige belasting alsnog worden betaald, plus de rente daarop en een boete. Maar dan is de bitcoin-bezitter wel weer ‘in het reine met zichzelf’ en met de overheid, stelt Jansen de Lannoy. Nederland telt zo’n 1,6 miljoen cryptobeleggers, meldde onderzoeksbureau Kantar onlangs. De fiscus kan met navorderingen 5 jaar terug in de tijd gaan.

Relatief simpel

De nieuwe EU-richtlijn (Dac8) heeft al de consultatieronde doorlopen. Het is nog niet zeker of alle onderdelen in de richtlijn overeind blijven. Sommige vergaande plannen van de Europese Commissie lijken volgens experts technisch moeilijk uitvoerbaar. Maar dat de fiscus straks mag meekijken in de boekhouding van cryptobedrijven om zicht te krijgen op cryptovermogens: dat lijkt sowieso door te gaan, zeggen alle advocaten en adviseurs die Trouw sprak. Dat komt mede doordat invoering relatief simpel is: Nederlandse cryptobedrijven moeten op last van anti-witwaswetgeving ook nu al bijhouden wie hun klanten zijn en hoeveel vermogen zij hebben.

Bron: Trouw