‘Tekort aan specialisten bedreigt invoering nieuwe pensioenstelsel’

Uiterlijk in 2027 moet iedereen over zijn op het nieuwe pensioenstelsel. Maar of die deadline wordt gehaald, is volgens adviesbureau Quint nog maar de vraag. ‘Er dreigt een enorm tekort aan specialisten met kennis van ICT en pensioenen.’ Het risico is dat pensioendeelnemers gaan opdraaien voor de extra kosten.

Het bureau stelt jaarlijks een pensioenrapport op en daaruit blijkt volgens managing partner Arno IJmker dat pensioenfondsen moeten vechten om de inzet van specialisten voor de noodzakelijke IT-aanpassingen, de datamigratie en -kwaliteit en de inrichting van deelnemercommunicatiemiddelen. De deadline voor het invoeren van de nieuwe regels is de grootste uitdaging voor pensioenuitvoerders en softwareleveranciers: ‘Ze zouden het liefst meer tijd krijgen om hun systemen aan te passen. Helaas is die tijd er niet. Het is niet voor niets dat er nu veel fondsen ons nu vragen om een plan B voor het geval dat zij hun risico’s willen mitigeren.’ De grootste opgave blijkt het opschonen van bestaande data om een streep onder het verleden te kunnen zetten en met schone data aan het nieuwe stelsel te beginnen. ‘Softwareleveranciers maken zich daarnaast vooral zorgen over de beschikbaarheid van specialisten om dit werk uit te voeren.’

Investeren in opleiding

Vanwege het dreigende tekort investeren bedrijven nu veel in opleiding, aldus Quint. ‘Daarnaast kijken uitvoerders naar uitbesteding van taken. Dat gaat dan met name om generieke ICT-taken. Op die manier spelen ze eigen ICT-specialisten vrij om de systeemvernieuwing te implementeren’, zegt IJmker. ‘Ook het uitbesteden van zogeheten niet in te varen closed books is een manier om eigen medewerkers te kunnen inzetten voor het nieuwe stelsel’, weet medeonderzoeker Arjan Rengers van Quint.

Buitenlandse partijen

De overstap op louter beschikbare premieregelingen wekt ook de interesse van buitenlandse partijen die daar in eigen land al software voor hebben ontwikkeld. Volgens IJmker is dat een kans om echte innovatie door te voeren. ‘Zeker als het gaat om de vervanging van systeemlandschappen die ontworpen zijn ten behoeve van DB-dienstverlening. We zijn in Nederland vaak geneigd om zelf het wiel te willen uitvinden.’

Een bijkomend effect van de investeringen die nodig zijn, is dat de kosten voor deelnemers met 20% kunnen toenemen, becijferde Quint: ‘Vooral kleinere pensioenfondsen die per deelnemer nu al hoge kosten hebben, krijgen hiermee te maken.’