Half miljard brexitsteun voor ondernemers

Het kabinet stelt € 500 miljoen beschikbaar voor ondernemers die getroffen zijn door het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. Het bedrag komt uit een budget dat de EU daarvoor beschikbaar heeft gesteld.

De brexit is inmiddels twee jaar geleden en begin vorig jaar kwam een einde aan een overgangsperiode. Veel bedrijven hebben zich moeten zich aanpassen aan nieuwe wet- en regelgeving om zaken te kunnen blijven doen in het Verenigd Koninkrijk. Ondernemers kunnen nu een tegemoetkoming krijgen in sommige kosten die zij daarvoor hebben moeten maken. Daarnaast kunnen zij ondersteuning krijgen bij het aanboren van nieuwe markten. Voor al deze regelingen is bij elkaar € 300 miljoen beschikbaar.

Vissers

Voor vissers die direct getroffen zijn door de brexit heeft het kabinet € 200 miljoen opzijgezet. Het grootste deel daarvan (€ 155 miljoen) is bedoeld voor een stoppersregeling, maar er komt ook onder meer liquiditeitssteun voor vissers die hun bedrijf wel willen voortzetten.

