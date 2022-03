Subsidieregelingen evenementen samengevoegd tot SEG22

De twee coronasteunregelingen voor evenementen, die zijn verlengd tot 1 oktober dit jaar, zijn samengevoegd tot een nieuwe regeling, meldt minister Adriaansens (Economische Zaken) aan de Tweede Kamer. Er wordt bijna een half miljard voor gereserveerd.

De Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen Covid-19 (TRSEC)) en de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) zijn verlengd tot en met het derde kwartaal van 2022, liet het kabinet eind vorig jaar weten. Om de uitvoering makkelijker te maken, zijn de twee regelingen samengevoegd tot de Subsidieregeling Evenementengarantie 2022 (SEG22). Die is bedoeld voor organisatoren van evenementen die vanwege een eventueel evenementenverbod als gevolg van de coronasituatie tussen 1 januari en 1 oktober 2022 een evenement moeten annuleren. In de SEG22 is het garantie-element, dat tot nu alleen voor de TRSEC-regeling gold, de basis voor de gehele gecombineerde regeling geworden. ‘Dit betekent dat alle organisatoren, groot of klein, professioneel of niet, die in aanmerking willen komen voor subsidie in het geval van een evenementenverbod, vooraf een subsidieaanvraag bij RVO moeten indienen. Aangezien de regeling gaat gelden voor evenementen vanaf 1 januari 2022, zal bij deze regeling voor de periode van 1 januari 2022 tot de inwerkingtreding van de regeling ook een aanvraag achteraf mogelijk zijn.’

Voorwaarden

Voorwaarden voor subsidie onder de SEG 22-regeling zijn:

Het betreft een evenement dat door de rijksoverheid is verboden op grond van de corona-situatie;

Het betreft een evenement dat plaats zou hebben gevonden in Nederland of in Caribisch Nederland;

Het evenement is gemeld bij de gemeente of had een vergunning van de gemeente ontvangen;

De geplande datum van het evenement is aantoonbaar ten tijde van een evenementenverbod (of binnen 3 weken na beëindiging van een verbod);

Er moet sprake zijn van een publiek toegankelijk evenement (gratis of via kaartverkoop). Besloten evenementen zijn dus uitgesloten;

Er moet sprake zijn van minimaal € 2.500 gemaakte (subsidiabele) kosten en deze kosten moeten ook daadwerkelijk en aantoonbaar zijn gemaakt;

Alleen de centrale organisator van het evenement kan een aanvraag indienen, niet de leveranciers.

Vervallen is de TRSEC-voorwaarde dat van een evenement een eerdere verzekerde editie moest hebben plaatsgevonden.

Meer keuzevrijheid organisator

Het kabinet wil maximaal drie weken van tevoren helderheid geven over het wel of niet door kunnen gaan van evenementen. ‘Het kabinet is zich ervan bewust dat dit voornemen in de praktijk vaak niet gehaald is. Daarom heeft het kabinet het voornemen dat organisatoren tijdens een periode waarin een evenementenverbod van kracht is, en hun evenement ná de periode van het evenementenverbod is gepland, dit evenement mogen annuleren vanaf drie weken voor de geplande datum van het evenement. Dat wil zeggen: ook wanneer nog niet zeker is of het evenementenverbod op de geplande datum van het evenement nog van kracht zal zijn.’ Dat voorkomt onnodig hoge kosten tijdens de laatste drie dure organisatieweken, zodat deze kosten ook niet via de SEG22 gesubsidieerd hoeven te worden. In de ATE en de TRSEC kon een organisator niet zelf deze keuze maken, maar kon hij pas annuleren wanneer een evenementenverbod van kracht was voor de geplande datum van het evenement.

Subsidiepercentages

In het eerste kwartaal van 2022 geldt een subsidiepercentage van 90% en in het tweede en derde kwartaal van 2022 een subsidiepercentage van 80% van de gemaakte kosten. Voor het resterende deel van 10% in het eerste kwartaal respectievelijk 20% in het tweede en derde kwartaal van 2022 – het eigen risico – kan binnen deze regeling bij RVO een lening worden afgesloten; daarvoor geldt een terugbetalingsverplichting met een rente van 2% per jaar voor een termijn van vijf jaar. Het kabinet heeft voor de SEG22 € 475 miljoen uitgetrokken.

De regeling moet nog worden goedgekeurd door de Europese Commissie.