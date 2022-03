ABN Amro gaf € 465 mln uit door Wwft, € 480 mln aan schikking

ABN Amro heeft vorig jaar zijn kosten voor klantonderzoek als gevolg van de Wwft zien stijgen met 16 procent. In totaal werd er € 465 mln uitgeven om klanten te screenen. Dit bedrag kwam boven op een schikking van €480 mln. De bank trof die schikking omdat ze jarenlang te weinig aan witwascontrole had gedaan.

Dit bleek bij de presentatie van het jaarverslag van de bank op woensdag. De investering in witwascontrole en anti-terrorismefinanciering bereikte een ‘absolute piek’ aldus het jaarverslag.

Verdubbeld

Hoe de kosten exact opgebouwd zijn, is lastig te achterhalen in het jaarverslag. Een woordvoerder spreekt in het Financieele Dagblad over een toename van bijna €65 mln over het totaal van de bank, van de retailbank tot de groepsdirectie. In 2020 bedroegen de witwasgerelateerde kosten nog zo’n €400 mln, in 2021 was dat opgelopen tot €465 mln, een stijging van 16 procent. Wordt daar de schikking van € 480 mln bij opgeteld, dan zijn de kosten meer dan verdubbeld.

Personeel

Tussen 2020 en 2021 kwamen er 631 nieuwe medewerkers bij, van wie de meeste witwasonderzoekers. Ook de salariskosten schoten omhoog. Er werd €186 mln meer uitgegeven dan het jaar ervoor. Het bedrag kwam uit op €1726 mln, vrijwel geheel besteed aan toegenomen inspanningen op het witwasdossier. De totale voorziening voor de herstelwerkzaamheden bedroeg €66 mln.

Lastig dossier

ABN Amro, die al zijn antiwitwasactiviteiten in 2018 samenbracht, stelt dat er goede resultaten worden behaald maar dat bepaalde zaken meer moeite kosten dan aanvankelijk gedacht. De bank verwacht nog tot zeker 2023 druk te zijn met herstelwerkzaamheden. Een belangrijk onderdeel daarvan is, zo meldt de bank, een verandering van de cultuur. ‘Iedereen binnen het bedrijf moet doordrongen raken van de risico’s van financiële criminaliteit.’

Onderzoek

Drie voormalige leden van de raad van bestuur, Gerrit Zalm, Joop Wijn en Chris Vogelzang, zijn als verdachte aangemerkt in het onderzoek en worden mogelijk persoonlijk vervolgd.

Bron: FD.