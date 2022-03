‘Fors meer witwaszaken in 2021’

Het aantal witwaszaken is in 2021 fors gestegen, meldt BNR. Dat heeft vooral te maken met de coronapandemie: die zorgde voor een achterstand in de behandeling van zaken die vorig jaar is ingelopen.

In 2016 is een stijging ingezet in het aantal witwaszaken dat voor de rechter kwam, maar in 2020 was er plots een daling. Gegevens van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) laten zien dat de stijgende lijn vorig jaar weer is hervat. Volgens de Raad voor de rechtspraak is corona de boosdoener, want die zorgde voor een tijdelijke stop in rechtszaken. Vorig jaar is de achterstand ingelopen.

Meer aandacht

Maar de toename heeft ook te maken met de toegenomen aandacht van de rechtspraak, private sector en media voor witwaspraktijken, zegt onderzoeker Joras Ferwerda (Universiteit Utrecht). ‘Je ziet vaker dat een crimineel óók berecht wordt voor witwassen, ook al heeft dat geen effect op de strafmaat.’ En er is meer aandacht voor drugsgeld. ‘De poppetjes zijn van een minder groot belang geworden. Ook omdat drugsgeld een serieus ondermijnende werking heeft.’

Financiële sector is scherper

Ferwerda haalt ook de strengere controles van banken en andere financiële instellingen aan: ze melden ongebruikelijke transacties veel eerder. Bovendien worden meldingen nu ook echt opgevolgd, ziet advocaat Michiel van Eersel. ‘Nu het OM strafrechtelijk vervolgt, wordt er echt navolging aan gegeven. Daar hebben banken lang om gevraagd.’

Iemand die niet strafrechtelijk wordt vervolgd, kan via de rechter afdwingen dat hij weer toegang krijgt tot zijn bankrekening. ‘Dat gebeurt tegenwoordig niet meer. Mede doordat de Financial Intelligence Unit van de overheid meer capaciteit heeft en efficiënter te werk gaat dan voorheen.’

Bron: BNR