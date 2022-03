Voormalig accountant in Barendrecht staat symbool voor opmars lokale partijen

Voormalig Deloitte-accountant Lennart van Linden heeft in Barendrecht met zijn partij Echt Voor Barendrecht 60 procent van de stemmen binnengehaald bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Van der Linden, die bij Nyenrode een masteropleiding Accountancy voltooide, werkte van 2002 tot 2013 bij Deloitte, laatstelijk als external auditor, maar is nu actief als financieel adviseur. Sinds 2019 zat hij in de Eerste Kamer, na een breuk met Forum voor Democratie als lid van de fractie-Nanninga. In Barendrecht heeft zijn lokale partij nu 20 van de 29 raadszetels in handen. Vier jaar terug wist hij al 14 zetels te vergaren, maar werd door de andere partijen uit een coalitie gehouden.

Het FD noemt de 38-jarige Van der Linden en de verkiezingsuitslag in Barendrecht ‘een schrikbeeld voor de landelijke gevestigde politiek’. ‘Barendrecht bevestigt dat partijen met eenvoudige politieke agenda’s, herkenbaar, dicht bij de burger en met een wervend boegbeeld, het de gevestigde politieke partijen best moeilijk kunnen maken.’

Meer accountants in de politiek: vorig jaar grepen twee RA’s naast een Kamerzetel.