Tank bijna leeg? Vanaf morgen 17 cent goedkoper

Vanaf vrijdag 1 april wordt de accijns op benzine, diesel en lpg tijdelijk verlaagd. Benzine daalt hierdoor 17,3 cent in prijs, diesel 11,1 cent en LPG 4,1 cent. De prijsstijging van de afgelopen weken wordt hiermee niet volledig gecompenseerd. Bedrijven kunnen teruggaaf van accijns vragen op brandstof die zij in voorraad hebben.

Vooral diesel sterk gestegen

Het kabinet heeft besloten tot de tijdelijke accijnsverlaging – die duurt tot 31 december 2022 – vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen door de oorlog in Oekraïne. Op 1 januari dit jaar kostte een liter Euro95 aan de pomp € 2,11. Donderdag ligt de adviesprijs op € 2,46. Dit komt neer op een stijging van 35 cent, ofwel 16,6 procent. De adviesprijs van diesel was op 1 januari € 1,74. Donderdag is de adviesprijs € 2,29, een stijging van 55 cent, ofwel 31,6 procent. Voor LPG moest op de eerste dag van dit jaar € 1,14 worden afgerekend. De huidige adviesprijs bedraagt € 1,40, een stijging van 26 cent (+22,8 procent).

Gedeeltelijke compensatie

De accijnsverlaging van vrijdag compenseert deze stijging lang niet helemaal. Vanaf morgen wordt benzine aan de pomp 17,3 cent (=7 procent) goedkoper. De prijsdaling van diesel bedraagt 11,1 cent (=4,8 procent) terwijl LPG 4,1 cent (=2,9 procent) goedkoper wordt. Tankstations weten niet of het vrijdag extra druk wordt. Sommige tankhouders denken dat automobilisten de prijsdaling afwachten, anderen wijzen op het feit dat veel mensen niet werken op vrijdag en thuis zullen blijven.

Teruggaaf

Bedrijven kunnen om teruggaaf van accijns vragen voor brandstof die zij op 1 april 2022 om 00.00 uur in voorraad hebben. Het bedrijf moet eigenaar zijn van de brandstof, en deze voor commerciële doeleinden voorhanden hebben in een opslagplaats. De accijnsverlaging geldt ook voor accijnsgoederen die dan worden vervoerd naar zo’n opslagplaats. De verlaging geldt voor bedarijven met een eigen opslagplaats, zoals: tankstations, transportbedrijven, loon- en grondverzetbedrijven, glastuinbouwbedrijven, landbouwbedrijven en hoveniersbedrijven. Het gaat dus niet om particulieren die brandstof in hun auto hebben.

Voorwaarden

Wilt u teruggaaf vragen van accijns? Doe dan uiterlijk 8 april 2022 een verzoek om teruggaaf via Mijn Douane. Zorg dat u deze gegevens en bewijzen vastlegt in uw administratie:

een nauwkeurige aanduiding van de plaats of plaatsen waar de minerale oliën zich bevinden

de hoeveelheid minerale olie, per soort en per plaats

de stand van het telwerk als een voorraadtank is verbonden met een pompinstallatie met telwerk

U krijgt alleen teruggaaf als de accijns al eerder is betaald aan de Douane. Dit moet u kunnen aantonen.