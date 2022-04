Voorlopig geen (dwang)invordering en rente voorlopige aanslag

De voorlopige aanslagen voor burgers met een box 3-inkomen kunnen te hoog zijn vastgesteld. Staatssecretaris Van Rij zal geen (dwang)invorderingsmaatregelen nemen en ook geen invorderingsrente rekenen bij overschrijding van de laatste betaaltermijn. Hij wil eerst zorgen dat het box 3-inkomen correct is.

Hoge Raad

De staatssecretaris laat dit weten in een brief aan de Kamer in reactie op het arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021. Dat heeft vergaande consequenties. De Hoge Raad oordeelde dat de manier waarop vermogen in box 3 wordt belast in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Volgens de uitspraak mag alleen het werkelijk rendement op het vermogen worden belast. Van Rij: ‘Het bieden van passend rechtsherstel en een solide stelsel voor de toekomst, dat goed uitvoerbaar is en dat betrokken burgers zo veel mogelijk ontzorgt, hebben voor mij de grootste prioriteit. Bij de uitwerking van verschillende varianten voor rechtsherstel en spoedwetging wordt de complexiteit van de materie steeds duidelijker. Keuzes over oplossingen op afzonderlijke onderdelen hangen met elkaar samen en zijn in samenhang bepalend voor de effecten. Bovendien hebben alle opties naast voordelen ook nadelen en maken juridische risico’s het nodig om te denken in scenario’s. Daarom lijkt een technische briefing mij zeer behulpzaam als eerste stap in het betrekken van uw Kamer bij de besluitvorming. Vervolgens wil het kabinet komen met een richtingennotitie voor het verdere politieke gesprek.’

Inventarisatie niet klaar

In reactie op het schriftelijk overleg had Van Rij aangegeven binnen twee maanden een lijst te zullen delen met alle uitgebrachte adviezen (interne en externe, inclusief de landsadvocaat) over box-3 vanaf 2010, in het bijzonder over de vraag of de box 3-tarieven mogelijk een schending van het eerste protocol van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens opleveren. De inventarisatie is een eind gevorderd, laat de staatssecretaris weten, maar nog niet gereed. Hij heeft wat meer tijd nodig om de stukken te kunnen delen. De Kamer ontvangt deze stukken tegelijkertijd met de richtingennotitie.

VA 2022

En passant laat Van Rij weten dat de voorlopige aanslagen voor belanghebbenden met een box 3-inkomen te hoog kunnen zijn vastgesteld. Zij worden op korte termijn geïnformeerd dat geen (dwang)invorderingsmaatregelen zullen worden genomen en dat geen invorderingsrente gerekend zal worden bij overschrijding van de laatste betaaltermijn. De invordering blijft gepauzeerd tot het box 3-inkomen correct is.

