Vastgoedondernemer krijgt boete voor frauduleuze hypotheekaanvragen

Het openbaar ministerie in Noord-Nederland heeft een 35-jarige vastgoedondernemer uit Groningen bestraft voor valsheid in geschifte bij twee hypotheekaanvragen. Hij moet een boete van € 35.000 betalen.

De man kreeg de boete ook voor het bezitten van een busje pepperspray. De man viel door de mand bij een gezamenlijk onderzoek van de politie Noord-Nederland en de Fiod in 2020. Hij vroeg tussen 1 april 2014 en 1 mei 2015 een hypotheek aan voor een pand aan de Korreweg in Groningen dat hij zelf zou gaan bewonen, maar in werkelijkheid splitste hij het pand in vier wooneenheden om te gaan verhuren. Hij stuurde ook valse werkgeversverklaringen en een valse verkoopovereenkomst op. Daaruit moest blijken dat hij zijn eigen woning onverhuurd zou hebben verkocht.

In 2016 deed hij een aanvraag volgens hetzelfde recept, ditmaal voor de aanschaf van een woning aan de Diamantlaan. Hij verstrekte dezelfde valse verkoopovereenkomst van de eigen woning als bij de Korreweg. De man claimde bij beide aanvragen recht te hebben op Nationale Hypotheekgarantie, terwijl dat niet het geval was.

Rechter zou niet zwaarder hebben gestraft

De vastgoedondernemer kreeg meer financiering en tegen een lagere rente. ‘Feitelijk ging het bij de aanvragen voor de Korreweg en Diamantlaan om beleggingshypotheken of verhuurhypotheken; dat wil zeggen een hypotheek voor een pand dat de aanvrager niet zelf gaat bewonen, maar verhuren aan derden. Dergelijke hypotheken worden verstrekt tegen een hogere rente dan wanneer iemand zelf in het pand gaat wonen. Tevens is de financieringsmogelijkheid geringer’, licht het OM toe. Dat heeft de zaak zelf afgedaan met een strafbeschikking. ‘De redenen daarvoor zijn dat de geconstateerde feiten zich geruime tijd geleden hebben afgespeeld. Ook is de inschatting dat een rechter geen andere of hogere straf zou hebben opgelegd.’