Verleden bij Deloitte maakt van Roger Dassen best betaalde topbestuurder

Geen ceo, maar een cfo is de best betaalde bestuurder van 2021. Roger Dassen van ASML verdiende vorig jaar meer dan €20 miljoen en dat heeft hij voor een belangrijk deel te danken aan zijn verleden bij Deloitte. Dat blijkt uit het jaarlijkse beloningsonderzoek van het FD onder 20 AEX-fondsen.

Aandelenpakket

Voormalig bestuurder van Deloitte Nederland Roger Dassen werd in 2018 de nieuwe cfo van chipmachinemaker ASML. Omdat hij bij Deloitte fors meer verdiende kreeg Dassen bij zijn aantreden als eenmalige compensatie een aandelenpakket, dat destijds een waarde van €1,2 miljoen vertegenwoordigde. ASML presteerde de afgelopen tijd prima en dat vertaalde zich ook naar een forse koersstijging van 65%. Het aandelenpakket van cfo Dassen was daardoor begin dit jaar ineens €12,7 miljoen waard.

‘Roept vragen op’

Samen met zijn andere bronnen van inkomsten bij ASML maakt dat van Dassen de best betaalde topbestuurder in Nederland in 2021. De voormalig Deloitte-topman moet de aandelen nog wel twee jaar vasthouden. President-commissaris Gerard Kleisterlee van ASML begrijpt dat het pakket vragen opwerpt, maar ‘iedere ASML-aandeelhouder heeft geprofiteerd’. Commissarissen zagen volgens hem geen reden om vooraf vastgelegde regels achteraf arbitrair of discretionair te wijzigen.

Bron: FD