Trage boekhouder kost uitzendbureau NOW-steun

Een uitzendbureau dat naar eigen zeggen door een wisseling van boekhouder te laat was met de loonaangifte om aanspraak te kunnen maken op NOW-steun, kan bij de rechter niet op clementie rekenen. Peildatum is peildatum, zo oordeelt die, en een bedrijf blijft zelf verantwoordelijk voor tijdige aangifte.

Een uitzendbureau voor horecapersoneel dient juli vorig jaar een aanvraag in voor de NOW 4-regeling. Het bedrijf verwacht in het derde kwartaal 80% omzetverlies. Maar de aanvraag wordt afgewezen: er is namelijk geen loonaangifte gedaan over de maand februari. Dus er zijn geen loonkosten bekend, zo redeneert het ministerie. Maar daar gaat het bureau niet mee akkoord: de aangifte is in mei gedaan, dus ruim voor de aanvraag. Dat het ministerie zich baseert op gegevens van peildatum 15 april, mag geen reden zijn om de aanvraag af te wijzen, vindt het bedrijf.

Misverstand

De zaak komt voor de rechter. Daar betoogt het uitzendbureau dat door het overstappen van boekhouder op een ongelukkig moment een misverstand is ontstaan met de vorige boekhouder. Die heeft de administratie tot en met februari 2021 gedaan, heeft de aangifte over de periode februari 2021 achterwege gelaten. Dat kan het bureau echter niet worden aangerekend, is de stelling. De huidige boekhouder heeft de administratie in de tweede helft van april ontvangen, waardoor het onmogelijk was om de aangifte tijdig te verrichten.

Beperking frauderisico

De rechter toont zich echter niet gevoelig voor de argumenten. In de NOW 4-regeling is nu eenmaal bepaald dat uitgegaan moet worden van de loonaangifte zoals deze uiterlijk op 15 april 2021 is ingediend. ‘Aangegeven is dat een peildatum nodig is omdat een werkgever de loonaangifte met terugwerkende kracht kan corrigeren door middel van correctieberichten. Voor de vaststelling van de hoogte van het voorschot is noodzakelijk dat kan worden uitgegaan van de loongegevens zoals deze gelden op een bepaald tijdstip. Deze datum is vastgesteld op uiterlijk 15 april 2021, een datum die gelegen is vóór de aankondiging van deze regeling. Sindsdien hebben werkgevers namelijk een financieel belang bij een zo hoog mogelijke loonsom in februari 2021. Ter beperking van fraude- en misbruikrisico’s worden correctieberichten op de loonaangifte van na 15 april 2021 niet meer meegenomen in de bepaling van de loonsom op grond van dit artikel.’

Fout accountant is geen uitzonderlijke omstandigheid

Alleen bij een tijdig verzoek tot uitstel kan van de datum worden afgeweken, maar zo’n verzoek is niet gedaan. Het bedrijf is zelf verantwoordelijk voor een juiste invulling van de gegevens op de loonaangifte, ook als gebruik wordt gemaakt van een accountant. ‘Een gemaakte fout van een accountant en misverstanden bij overdracht van de boekhouding aan een nieuwe accountant komen naar het oordeel van de rechtbank voor rekening en risico van eiseres en vormen geen uitzonderlijke omstandigheden op grond waarvan de minister van een andere peildatum uit diende te gaan.’

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 22 april 2022