Kaag dient wetsvoorstel met verbod trustdienstverlening in

Minister Kaag heeft het wetsvoorstel trustdienstverlening naar de Tweede Kamer gestuurd. Het verbiedt trustkantoren om trustdiensten te verlenen aan cliënten in de Russische Federatie en Wit-Rusland. Daarnaast regelt het wetsvoorstel een verbod op doorstroomvennootschappen en een verbod op trustdienstverlening aan hoogrisicolanden.

Een voorstel met de spoedmaatregel is eerder bij het parlement ingediend. Het hierbij gevoegde voorstel van wet bevat de overige maatregelen, te weten een verbod op het aanbieden van doorstroomvennootschappen en een verbod op trustdienstverlening met betrokkenheid van derde-hoogrisicolanden op witwasgebied en non-coöperatieve landen op belastinggebied.

Unshell

Verder schrijft minister Kaag dat het Unshell-voorstel van de Europese Commissie gericht is op de fiscale behandeling van doorstroomvennootschappen die niet voldoen aan minimale substance-eisen in de Europese Unie. Het verbod in dit wetsvoorstel ziet op het aanbieden van een eigen doorstroomvennootschap aan cliënten. Er hoeft dan in het geheel geen sprake te zijn van substance in de lidstaat. Het voorgestelde verbod staat dus los van het Unshell-voorstel.

Lees hier de Kamerbrief van Kaag.