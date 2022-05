Allianz Trade voorziet forse stijging faillissementen in Nederland

Kredietverzekeraar Allianz Trade denkt dat Nederland dit jaar te kampen krijgt met 24% meer faillissementen. Volgend jaar is de geschatte toename zelfs 39%. Dat is een stuk hoger dan in de rest van de eurozone.

Allianz Trade, het voormalige Euler Hermes, voorziet dit jaar wereldwijd 10% meer faillissementen en volgend jaar een plus van 14% in het Global Insolvency Report. ‘Dankzij de helpende hand van de overheden noteerden de faillissementen vorig jaar wereldwijd nog een laagterecord. Nu stijgen de faillissementen weliswaar, maar in veel landen is de toename beperkt dankzij nieuwe, gerichte steunmaatregelen van de overheid. Dat geldt vooral voor Europa. De normalisering van het aantal faillissementen wordt hierdoor vertraagd.’

Te veel ongezonde bedrijven overeind gehouden

Door een groot aantal negatieve factoren blijven bedrijven onder druk staan, zegt Johan Geeroms, Director Risk Underwriting Benelux van Allianz Trade: ‘Bijna teveel om op te noemen: aanhoudende logistieke problemen, tekorten aan basismaterialen en grondstoffen, stijgende inkoopprijzen, oplopende energieprijzen, personeelstekorten en oplopende financieringskosten. Zonder overheidssteun gaan zwakke broeders het niet redden.’ Geeroms ziet ook steeds meer wanbetaling. ‘Bedrijven die niet gezond zijn en nu hun eigen broek moeten op zien te houden, komen er niet uit. De laatste wanhoopspoging is dan je rekeningen niet meer betalen. De sanering begint los te komen. Overheden proberen het te temperen maar op de lange duur is dat niet houdbaar en niet gezond. Te veel ongezonde bedrijven worden in leven gehouden.’

Nederland gevoelig

Nederland is volgens Geeroms Europees koploper in de toename van faillissementen omdat ons land extra gevoelig is voor internationale ontwikkelingen. ‘Als export- en ook doorvoerland worden we standaard extra hard geraakt door de wereldwijde onrust zoals nu de verstoring van transport en logistiek. Verder is de steun die de Nederlands bedrijven krijgen van de overheid relatief beperkt in vergelijking met andere landen.’

In de meeste landen zullen dit jaar net zo veel bedrijven failliet gaan als voor de corona-uitbraak. Alleen in Frankrijk (32.510 gevallen) en Duitsland (14.600) zal de staatssteun nog veel bedrijven overeind houden die anders failliet zouden zijn gegaan. Maar in het Verenigd Koninkrijk schiet het aantal faillissementen volgens Allianz met 37% omhoog.