Bedrijven schroeven fiscaal vriendelijke milieu-investeringen op

In 2021 hebben bedrijven fors meer geïnvesteerd in milieuvriendelijke technieken en bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor belastingvoordeel, meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). In totaal is voor 3,5 miljard euro aan investeringen aangevraagd, 24 procent meer dan in 2020.

De cijfers komen uit het jaarverslag van de fiscale regelingen Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) 2021. In totaal deden 14.000 ondernemers in 2021 een aanvraag voor de twee fiscale regelingen. Het netto-totaalbedrag dat ondernemers via belastingvoordeel ontvangen komt in 2021 naar verwachting uit op 119 miljoen euro; in 2020 ging het nog om 90 miljoen euro.

Circulaire economie

De investeringen in circulaire economie (hergebruik en recycling) zijn verdrievoudigd. ‘Circulair produceren en CO2-vermindering krijgen bij ondernemers steeds meer aandacht. In 2021 is de Milieulijst flink uitgebreid op het thema circulaire economie. Vooral investeringen in de circulaire woningbouw en circulaire bedrijfsgebouwen lieten een grote groei zien.’ In totaal is de circulaire economie goed voor 1.085 miljoen euro aan investeringen, bijna een derde van het totaal. Het netto belastingvoordeel op investeringen in circulaire economie komt daarmee op bijna 45 miljoen euro, bijna 150 procent meer dan in 2020.

Andere branches

Duurzame mobiliteit en landbouw blijven twee andere grote investeringsdoelen, al zijn er minder meldingen voor duurzame mobiliteit binnengekomen. Bij de landbouwinvesteringen is er minder geïnvesteerd dan in 2020. ‘Dit heeft mogelijk te maken met de stikstofmaatregelen en de gevolgen van de coronacrisis. Hierdoor was het investeringsklimaat in 2021 minder aantrekkelijk.’

Netto tot 14 procent voordeel

Met de Vamil kunnen ondernemers 75 procent van een investering op een willekeurig moment afschrijven. Door af te schrijven in het jaar waarin dat het beste uitkomt, vermindert de fiscale winst. Met de MIA profiteren ondernemers van een extra aftrekmogelijkheid van de fiscale winst. In 2021 waren de aftrekpercentages 13,5, 27 en 36 procent. Voor investeringen in 2022 zijn de percentages verhoogd. Als een ondernemer naast de Vamil ook gebruik kan maken van de MIA, kan het netto voordeel oplopen tot ruim 14 procent van het investeringsbedrag.