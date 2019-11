FRC zinspeelt op gedwongen splitsing grote accountants

De Britse toezichthouder FRC heeft de knuppel in het hoenderhok gegooid met een oproep tot het opsplitsen van de advies- en auditafdelingen bij de grote accountantskantoren.

De in juli aangetreden FRC-voorzitter Simon Dingemans – geen Nederlander – noemt in de Financial Times het ontvlechten van advies- en accountantstakken een ‘cruciale voorwaarde om de algemene kwaliteit van de controle van jaarrekeningen te verbeteren’. Niet alleen de big four moeten er wat hem betreft aan geloven, ook andere accountantsbedrijven van enige omvang, zoals BDO en Grant Thornton. Nu heeft een klein aantal kantoren de Britse controlemarkt in een wurggreep, aldus Dingemans. Kleinere bedrijven moeten een kans krijgen, desnoods door het gedwongen opsplitsen van de grote kantoren.

Geen vangnet

Juist de kruissubsidie tussen de verlieslatende audit- en winstgevende advieswerkzaamheden heeft de controlekwaliteit geen goed gedaan, aldus Dingemans. Daardoor zijn tarieven en partnerbeloningen gedaald en heeft talent voor meer lucratieve andere werkzaamheden gekozen. Zonder ‘gesubsidieerd vangnet’ zou de auditkwaliteit snel verbeteren, denkt de FRC-voorman.

Eerder liet uitvoerend directeur David Rule zich al kritisch uit over controlerend accountants: die geloven bestuurders van ondernemingen te vaak op hun blauwe ogen, vindt hij.