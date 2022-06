LUMC dieper in rode cijfers

Omdat bezuinigingen niet echt van de grond komen, maakt het Leidse universitaire ziekenhuis drie keer zoveel verlies als verwacht. Nog niet zo lang geleden was het LUMC financieel meer dan gezond. Accountant EY raadde zelfs aan te gaan ‘ontsparen’.

Verlies

Het Leidse universitaire ziekenhuis LUMC heeft voor het tweede jaar op rij te maken met een fors verlies. Afgelopen jaar bedroeg dat 17,2 miljoen euro op een omzet van 978 miljoen. Voor 2021 was er een verlies begroot van 5,8 miljoen euro, staat in de jaarrekening die dinsdag werd gepubliceerd. Een van de redenen van het grote verlies is het ziekteverzuim tijdens de coronacrisis. Hierdoor kon minder zorg worden geleverd.

Vrijblijvend

Het ziekenhuis had al een bezuinigingsoperatie ingezet, maar die wordt nu versneld. In 2020 was gehoopt op een besparing van 14 miljoen euro, maar meer dan 1 à 2 miljoen werd het niet, mede door het vrijblijvende karakter van de bezuinigingsoperatie. In oktober moet er een plan liggen om meer te besparen. Het ziekenhuis verwacht niet door het verlies ook méér te moeten bezuinigen dan de eerder genoemde uitgavendaling van 54 miljoen euro in 2023. Ook komt het ziekenhuis niet direct in gevaar. Er is van oudsher veel geld opgepot. Vorig jaar zijn nieuwe leningen met banken afgesloten.

Financieel gezond

Opvallend is dat het LUMC jarenlang juist zeer financieel gezond was. In 2015 had het ziekenhuis liefst 235 miljoen euro eigen vermogen. Accountant EY drong toen aan ‘ontsparen’ en het LUMC bedacht een investeringsprogramma. Dat bestond uit een stuk of vijftien projecten op het gebied van onderzoek, onderwijs en zorg. Ook was er tussen 2017 en 2020 een toename van honderden fte. Dit leidde begin 2019 tot een interne waarschuwing voor stijgende personeelskosten en krimp op het beschikbare budget.

Inkrimpen

Begin dit jaar werd bekend dat bij het LUMC 350 tot 400 arbeidsplaatsen zullen verdwijnen. Het grootste deel via natuurlijk verloop, maar het ziekenhuis denkt maximaal honderd man te moeten ontslaan. Het gaat voor het merendeel om ondersteunende diensten, zoals personeelszaken en de IT-afdeling. Verpleegafdelingen worden volgens het ziekenhuis ‘flink ontzien’.

Bron: NRC