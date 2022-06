Jarig Koenen en Co naar Ibiza

Accountantskantoor Koenen en Co bestaat veertig jaar. Om dit te vieren reisde het kantoor het afgelopen weekend met 200 medewerkers naar Ibiza.

Koenen en Co werd in 1982 opgericht door Jac Koenen. Hij ontwikkelde een one-stop-shop concept en wilde zich vestigen in de zeven grote Limburgse steden. Zijn eerste kantoor stond in Panningen. Al snel volgden vestigingen in Roermond, Venlo, Venray, Heerlen en Sittard. Ook werden diensten uitgebreid en werden belastingadviseurs aan het team toegevoegd. Koenen overleed in 1994 op 54-jarige leeftijd. De partners in het kantoor voltooide zijn werk in 1999 met de opening van een vestiging in Maastricht. Inmiddels is Koenen en Co uitgegroeid tot een full-service finance en consultancy organisatie met meer dan 250 medewerkers, tien partners en een aanzienlijk marktaandeel in Limburg en Zuidoost-Brabant. Het kantoor heeft anno 2022 vestigingen in Maastricht, Roermond, Venlo en Helmond.

Koenen en co staat in de AV-top 50 (2021) plek 29 met een omzet van 28,4 mln euro.