Koenen & Co kritisch op fraudesignalen bij grintbedrijf, forensisch onderzoek EBBEN gefrustreerd

De Ondernemingskamer heeft onlangs de impasse moeten doorbreken die was ontstaan tussen de vier broers die aandeelhouder zijn in een bedrijf in zand- en grintwinning. Koenen & Co ontdekte signalen die op fraude of verduistering bij het bedrijf konden wijzen en was niet bereid een oordeel te geven over de jaarrekening 2021 zolang het accountantskantoor daar geen adequaat onderzoek naar had kunnen doen. Het forensische onderzoek van het ingeschakelde EBBEN Partners verloopt echter moeizaam, constateert de Ondernemingskamer: ‘Er zijn serieus te nemen signalen dat het forensisch onderzoek wordt belemmerd.’ Om de crisis op te lossen worden door de bedrijvenrechter twee commissarissen bij het bedrijf aangesteld. Zakenblad Quote meldt dat het om Teunesen Zand en Grint uit Gennip gaat.

Familiebedrijf

Teunesen werd in 1943 opgericht door de ouders van de vier broers en heeft inmiddels ongeveer 150 werknemers in dienst. De holdings van de vier broers houden elk 25% van de aandelen in het familiebedrijf en ook hun kinderen nemen daarin deel. Bij de Ondernemingskamer werden onlangs diverse geschillen binnen het bedrijf voorgelegd. De familieverhoudingen zijn verstoord geraakt tussen drie broers en hun kinderen enerzijds en de vierde broer en zijn dochter anderzijds. Bovendien zijn er regelmatig terugkerende conflicten tussen de RvC en de meerderheid van de aandeelhouders, bestaande uit de drie broers die het met de vierde aan de stok hebben.

Koenen & Co

Koenen & Co Audit & Assurance constateerde bij de controle van de jaarrekening over 2021 van Teunesen in maart 2022 dat toezicht en uitvoering erg verweven waren bij het bedrijf en dat deze verwevenheid een potentiële oorzaak kon zijn voor mogelijke ongeregeldheden. Koenen & Co had signalen ontdekt die op fraude en/of verduistering bij Teunesen konden wijzen en was niet bereid een oordeel te geven over de jaarrekening 2021 zolang zij hier niet adequaat onderzoek naar had kunnen doen, komt uit de uitspraak van de Ondernemingskamer naar voren.

Forensisch onderzoek EBBEN

In mei 2022 stelde Koenen & Co vragen aan Teunesen over mogelijke contante betalingen aan een lid van de ‘familie R.’, zoals het geanonimiseerde vonnis vermeldt. In september 2022 gaf Koenen & Co te kennen niet bereid te zijn een eventuele opdracht tot het controleren van de jaarrekening van Teunesen over 2022 te aanvaarden. In een brief berichtte het accountantskantoor op 31 januari 2023 dat er in het kader van de controle van de jaarrekening over 2021 van Teunesen veertien significante controlerisico’s waren vastgesteld. Koenen & Co adviseerde aan de RvC om een forensisch onderzoek te laten uitvoeren. In april 2023 gaf de RvC, nadat het bestuur en de aandeelhouders van Teunesen daarover waren geïnformeerd, EBBEN Partners opdracht om forensisch onderzoek bij Teunesen uit te voeren over de periode vanaf 2017.

Dat gespecialiseerde accountantskantoor ging daarmee aan de slag, maar in een e-mail schreef EBBEN op 18 juli 2023 aan de RvC dat er signalen waren ontvangen dat werknemers zich niet veilig voelen om aan het onderzoek van EBBEN mee te werken en dat er meldingen waren ontvangen dat de loyaliteit van werknemers aan (aandeelhouders van) Teunesen wordt ‘gekocht’ in het kader van het onderzoek. EBBEN schortte de interviews met werknemers daarna (nagenoeg geheel) op.

Ondernemingskamer

Bij de Ondernemingskamer verzocht de RvC van Teunesen in juli om een onderzoek te bevelen naar het beleid en de gang van zaken bij het bedrijf met betrekking tot de indicaties van fraude, governanceproblemen en het belemmeren van het forensisch onderzoek. Daarbij werd ook verzocht om drie nieuwe commissarissen te benoemen ter vervanging van de huidige commissarissen.

De Ondernemingskamer is van oordeel dat voldoende aannemelijk is dat er sprake is van gegronde redenen om aan een juist beleid en een juiste gang van zaken bij Teunesen te twijfelen.

Daarbij speelt onder meer een rol dat de verhoudingen tussen de broers al jaren verstoord zijn, wat een voortdurende bron van conflicten vormt en eerder al tot een enquêteverzoek heeft geleid. Dat is ingetrokken nadat (onder meer) in mei 2022 de samenstelling van de RvC is gewijzigd en in maart 2023 is overgegaan tot vrijwillige invoering van het volledige structuurregime.

De nieuwe RvC functioneert intern echter niet naar behoren, constateert de Ondernemingskamer. Het conflict tussen de aandeelhouders werkt, kort gezegd, door in de RvC. Daarnaast ontbreekt tussen de RvC als college enerzijds en de drie broers die gezamenlijk optrekken en hun kinderen anderzijds ieder vertrouwen. Dat leidt ook voortdurend tot conflicten en is er mede oorzaak van dat het de afgelopen dertien maanden niet is gelukt te voorzien in permanente opvolging van de in juni 2022 aangetreden tijdelijke RvC en in permanente opvolging van een bestuurder, terwijl alle betrokkenen het onderling wel eens zijn dat die opvolging nodig is en prioriteit had en heeft. Het recente besluit van de RvC om het bestuur te versterken met een interim-bestuurder heeft geleid tot een conflict tussen de RvC enerzijds en de drie broers en de op te volgen bestuurder anderzijds. Forensisch onderzoek

Daarnaast kan het onderzoek naar de jaarrekening over 2021 niet worden afgerond in verband met vermoedens van onregelmatigheden binnen Teunesen, constateert de Ondernemingskamer: ‘Het forensisch onderzoek daarnaar moet eerst worden afgerond, maar verloopt thans moeizaam. Er zijn serieus te nemen signalen dat het forensisch onderzoek wordt belemmerd. Het is in het belang van de vennootschap dat het forensisch onderzoek zo spoedig mogelijk wordt afgerond, opdat de controle van de jaarrekening over 2021 kan worden afgesloten. Het forensisch onderzoek leidt voorts tot onrust binnen de onderneming (bij werknemers) en maakt dat de bank zich afhoudend opstelt. Ook daarom moet dit onderzoek voortvarend worden uitgevoerd.’

Benoeming tijdelijke commissarissen

Er is haast geboden bij het doorbreken van de impasse bij het bedrijf, constateert de Ondernemingskamer. Daarom wordt er van buitenaf ingegrepen: ‘Dit alles is des te meer van belang omdat de markt waarin [X] opereert vermoedelijk snel zal veranderen, wat maakt dat op korte termijn moet worden voorzien in een slagvaardig bestuur en een goedwerkende governance. […] De Ondernemingskamer is gezien het vorenstaande, in onderlinge samenhang beschouwd, met partijen van oordeel dat er voldoende aanleiding bestaat om bij wijze van onmiddellijke voorziening tijdelijk commissarissen bij [X] te benoemen ter vervanging van [N] en [M] , waarvan één als voorzitter van de RvC.’