Minister Adriaansens: ‘Geen irritatie over belastingmoraal Tata Steel’

Het bericht dat Tata Steel in IJmuiden al jarenlang geen winstbelasting betaalt, maar winsten wegstreept tegen de rente op uitstaande schulden, leidde tot Kamervragen van de SP. Minister Adriaansens antwoordt dat er niets onoorbaars gebeurt.

De bewindsvrouw schrijft niet in te kunnen gaan op individuele belastingplichtigen maar stelt wel dat bedrijven die grote investeringen of grote overnames doen in de jaren daarna ook grote afschrijvingen of financieringskosten kunnen hebben. Hierdoor kan er sprake zijn van fiscale verliezen en als gevolg daarvan verliescompensatie, waardoor er langdurig geen belasting wordt betaald. Dit vindt ze acceptabel zolang er geen sprake is van belastingontwijking, laat ze de Kamer weten.

PWC

Op de vraag hoe ze er zeker van is dat de cijfers die Tata Steel Nederland aanlevert betrouwbaar zijn (‘afgaand op de slechte belastingmoraal van het bedrijf’) antwoordt Adriaansens: ‘De jaarcijfers van Tata Steel worden gecontroleerd en zijn altijd van een goedkeurende verklaring voorzien door een onafhankelijke accountant, Price Waterhouse Coopers (PWC).’ Ze stelt dat een eerdere publicatie in Trouw (26 september 2020) leidde tot nadere reviews door PWC. ‘De conclusie van PWC was opnieuw dat de jaarrekeningen van Tata Steel in Nederland volledig voldoen aan de geldende weten regelgeving.’

Negen bezoeken

Volgens de bewindsvrouw is er geen brede irritatie over de belastingmoraal van Tata Steel. Binnen de geldende wet- en regelgeving kan een bedrijf zelfstandig beslissingen nemen met betrekking tot haar financieringsstructuur.’ Ze laat weten dat er in de periode 1 januari 2021 tot 31 maart 2022 sprake is geweest van negen bezoeken van de Tata Steel-directie aan het ministerie. Zeven keer was de minister van Economische Zaken bij het gesprek aanwezig.

Download hier de antwoorden.