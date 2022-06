PwC voorziet einde aan historische dip in faillissementen

Volgens PwC komt er na bijna twee jaar een einde aan de historisch sterke daling van het aantal faillissementen in Nederland. In de eigen Bijzonder Beheer Barometer voorspelt 96 procent van de ondervraagde herstructureringsexperts een toename van de instroom van nieuwe bijzonderbeheerdossiers.

Die groei wordt met name veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne, die de prijzen van energie en grondstoffen opdrijft. Sinds de start van de coronapandemie zijn er dankzij overheidssteun veel minder bedrijven failliet gegaan dan normaal. Het aantal faillissementen was in 2021 het laagste in 31 jaar. Volgens het PwC-expertpanel krijgen we te maken met een stijging in het vierde kwartaal van 2022. De piek wordt verwacht in de eerste helft van 2023. ‘Nu er een eind is gekomen aan de steunmaatregelen en veel ondernemingen in 2022 beginnen met het terugbetalen van de uitgestelde belastingschuld lijkt dit, zonder aanvullende overheidssteun, onvermijdelijk’, stelt herstructureringsexpert Edwin van Wijngaarden van PwC.

Plan B voor wie schuld niet betaalt

In mei is het aantal faillissementen al gestegen ten opzichte van voorgaande maanden. De kenners verwachten dat het niet kunnen terugbetalen van de opgebouwde belastingschuld binnen een of twee jaar de belangrijkste financiële oorzaak wordt voor de instroom van nieuwe BBH-dossiers. Van Wijngaarden vindt dat de overheid met een ‘plan B’ moet komen voor levensvatbare ondernemingen die niet in vijf jaar de opgebouwde belastingschuld kunnen terugbetalen. Hij denkt vooral aan ondernemingen in de industriesector, met name omdat de hoge energieprijzen nog weleens twee jaar kunnen aanhouden.