Exact neemt leverancier horecasoftware over

Exact heeft leverancier van restaurant-managementsoftware Horeko overgenomen. Doel: de horeca ontzorgen in de bedrijfsvoering door het bieden van één complete digitale omgeving.

Horeko levert software in de cloud, gericht op mkb-bedrijven in Nederland en België. De geïntegreerde oplossing moet ondernemers in de horecabranche ondersteunen in het managen van de keuken en de planning van medewerkers. De horecasoftware wordt gebruikt door restaurants, cafetaria’s, hotels en franchiseketens. ‘Met de toevoeging van Horeko aan ons portfolio kunnen we restauranthouders en andere horecaondernemers verder ontzorgen. Horeko is een expert in de horecabranche, waarbinnen wij ondernemers nu al bedienen met onze cloud-based producten voor het automatiseren van hun bedrijfsprocessen’, zegt Exact-CEO Paul Ramakers.

Ruim 1.500 ondernemingen maken gebruik van de software van Horeko. CEO en oprichter van het Amersfoortse bedrijf is Marvin van Dongen.