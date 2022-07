Evaluatie bijzondere regelingen autobelastingen naar Tweede Kamer

Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft het rapport van de evaluatie van de bijzondere regelingen in de autobelastingen, BPM en MRB, naar de Tweede Kamer gestuurd. De onderzoekers doen negen aanbevelingen.

MRB en BPM

De bijzondere regelingen in de MRB en BPM bevatten bepalingen over vrijstellingen en tariefreducties voor diverse categorieën voertuigen. Het ministerie van Financiën heeft SEO Economisch Onderzoek gevraagd deze bijzondere regelingen te evalueren. De evaluatie richt zich hoofdzakelijk op de doeltreffendheid en doelmatigheid van de regelingen. Daarnaast zijn de vragen uit het toetsingskader fiscale regelingen beantwoord.

Er vallen 14 BPM-regelingen en 27 MRB-regelingen onder de reikwijdte van deze evaluatie. Op grond van de evaluatie heeft SEO de volgende negen aanbevelingen gedaan:

Operationaliseer de doelstelling van alle bijzondere regelingen en gebruik hiervoor indicatoren en streefwaarden.

Overweeg om kennisdossiers op te bouwen om versplintering van kennis over datasets tegen te gaan en een soepele kennisoverdracht bij wisselend personeel te bevorderen.

Vervang de regelingen voor gebruikers die een publiek belang dienen door een verhoging van budgetten (of, waar nodig, een subsidieregeling) zodat hetzelfde doel wordt behaald terwijl de prikkel voor realisatie van milieudoelstellingen via de autobelastingen niet wordt verminderd.

Vervang de regelingen die dienen ter stimulatie van ondernemerschap voor beleid dat hetzelfde doel behaalt zonder negatieve effecten voor het milieu.

Schaf de regelingen ter stimulatie van het rijden op gas af.

Spits de regeling voor het behoud van mobiel erfgoed toe op specifieke modellen die tot mobiel erfgoed worden gerekend.

Geef de MRB-regeling “kwarttarief kampeerauto’s” anders vorm.

Vervang de regeling die dient ter bevordering van taxi’s en OV voor beleid dat hetzelfde doel behaalt zonder negatieve effecten voor het milieu of schaf deze regeling af.

Met betrekking tot de regeling bpm-vrijstelling bestelauto ondernemer is reeds in het Coalitieakkoord opgenomen om deze vrijstelling af te bouwen naar nul. Deze maatregel wordt meegenomen in het Belastingplan 2023. Het kabinet komt in het najaar met een inhoudelijke reactie op de andere aanbevelingen van het rapport.

Kamerbrief over rapport evaluatie bijzondere regelingen autobelastingen