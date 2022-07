Koopkracht niet omhoog door ICT-problemen fiscus

Het lukt niet de koopkracht van grote groepen Nederlanders dit jaar nog te versterken. Belangrijke reden is dat de computers van de Belastingdienst dit niet aankunnen.

Het is – in de kern – een geval van ‘computer says no’, aldus het kabinet. Ondanks het klemmende verzoek van de oppositie iets te doen aan de slinkende koopkracht van de middengroep in ons land door de hoge inflatie en energierekening, gaat dat dit jaar niet lukken. Hooguit is er rond Prinsjesdag iets mogelijk voor het komende jaar.

Volgens minister Kaag zijn er te veel obstakels. Het bevriezen of verlagen van huren ‘is in de praktijk niet meer mogelijk’. Het hervormen van energiecontracten vergt een tijdrovende ‘stelselwijziging’. Verlagen van collegegeld is evenmin mogelijk, net als het verhogen van het minimumloon. De computers van de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank, maar ook het UWV zijn te zwaar belast en daardoor niet wendbaar meer. Het zou simpelweg onverantwoord zijn, aldus premier Rutte.

Wel is er dit jaar iets mogelijk voor de allerarmste Nederlanders, zei Rutte. Voor die groep werd eerder al 800 euro per gezin uitgetrokken, dat bedrag wordt nog eens opgehoogd met 500 euro. In totaal trok het kabinet 6,5 miljard uit om de koopkrachtsval van álle Nederlanders te verzachten.