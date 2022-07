Kabinet laat fiscaal verschoningsrecht ongemoeid

Het fiscale verschoningsrecht voor advocaten en notarissen blijft ongemoeid, zo blijkt uit de voorstellen die het kabinet doet in het kader van de Fiscale verzamelwet 2024. Eerder wilde de regering dat recht nog inperken, maar dat stuitte op verzet.

Het kabinet zinde op een inperking van het fiscale verschoningsrecht voor advocaten en notarissen om de transparantie te bevorderen. Dat voornemen leverde een hausse aan kritiek op vanuit verschillende hoeken. Daarom blaast de regering de aanpassing nu af: ‘Het verschoningsrecht in het fiscale domein wordt inhoudelijk ongemoeid gelaten. Daarmee blijft het fiscale verschoningsrecht ook in lijn met de wijze waarop dat in andere rechtsgebieden wordt uitgelegd.’ Wel wil het kabinet de uitleg die de Hoge Raad aan het verschoningsrecht heeft gegeven, bij wet gaan vastleggen om meer duidelijkheid te geven.

Weigeringsrecht

Daarnaast wil de overheid ook duidelijker maken wanneer een belastingplichtige zich niet kan beroepen op zijn recht om te weigeren bepaalde informatie aan de fiscus te verstrekken. ‘Dit bevordert fiscale transparantie en strekt er ook toe de in de praktijk levende onduidelijkheid over de grenzen van het weigeringsrecht weg te nemen.’ Het voorstel is om explicieter te omschrijven dat de betrokkenheid van een verschoningsgerechtigde de belastingplichtige niet ontslaat van het nakomen van de informatieverplichtingen die hij ook zonder de vertrouwelijke betrokkenheid van de verschoningsgerechtigde jegens de Belastingdienst heeft. ‘Dat heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat een belastingplichtige in een discussie met de inspecteur of een rechterlijke procedure niet als argument om te weigeren kan aandragen dat hij een verschoningsgerechtigde in de arm heeft genomen.’

Zonnecelauto’s

In de Fiscale verzamelwet, die wordt geconsulteerd tot 22 augustus, wordt onder meer ook voorgesteld om de definitie van zonnecelauto voor de korting op de bijtelling aan te passen om zeker te stellen dat alleen relatief zuinige auto’s met een relatief groot oppervlak aan zonnepanelen in aanmerking komen voor de korting. Bij zonnecelauto’s geldt geen maximale aanschafwaarde voor de korting.

Bezwaartermijn en horeca-btw

Daarnaast worden de regels aangepast zodat altijd minimaal zes weken bezwaar openstaat tegen een bij voorlopige IB- of Vpb-aanslag opgelegde beschikking belastingrente. Verder worden de btw-aftrekregels voor horecaondernemers versoepeld. In de huidige praktijk is de btw over het verstrekken van eten en drinken aan andere ondernemers niet aftrekbaar als de dienst (meerdere keren) wordt uitbesteed. In een beleidsbesluit is al goedgekeurd dat een ondernemer de btw in aftrek mag brengen die aan hem in rekening is gebracht ter zake van het verstrekken van spijzen en dranken, mits deze ondernemer de verstrekking niet afneemt als eindverbruiker en hij op zijn beurt de spijzen en dranken tegen vergoeding verstrekt aan een ander en daarvoor btw in rekening brengt. Met de wijziging wordt die werkwijze nu ook wettelijk geregeld.

Alcoholvrije dranken

Met het voorstel wordt ook een maas gedicht in de wetgeving rondom de verkoop van alcoholvrije dranken. Door de toenemende internetverkoop zijn er steeds meer ondernemers die alcoholvrije dranken laten leveren vanuit een andere lidstaat. Omdat zij de dranken niet zelf voorhanden hebben, betalen ze geen verbruiksbelasting. Met de aanpassing worden deze ondernemers – het aantal wordt geschat op honderd – wel belastingplichtig.