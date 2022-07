‘Klimaatschade treft mkb zwaarder dan grote bedrijven’

Bedrijven die schade lijden door extreem weer belanden vaker in de schulden en kunnen moeilijker lenen van banken, aldus de Europese Investeringsbank (EIB) in een analyse van 41 economieën. Bovendien wordt het mkb meer geraakt door de klimaatverandering dan grotere bedrijven.

Een onderneming die schade lijdt door extreme weersomstandigheden is eerder geneigd om te investeren in klimaatoplossingen voor de lange termijn en is zich bewust van klimaatverandering. Mkb’er hebben daarbij relatief minder ruimte voor investeringen en moeten zich daarom vaker wenden tot een bank voor een lening. Maar daar worden ze vaker afgewezen dan andere bedrijven, terwijl het mkb normaal gesproken niet meer kredietbeperkingen ervaart dan andere bedrijven. De EIB concludeert hieruit dat klimaatverandering mogelijk ‘in de loop der tijd de kwaliteit van de balans kan uithollen’.

De EIB constateert ook dat bedrijven met ouder personeel minder snel geneigd zijn te investeren in klimaataanpassingen. Bedrijven met klimaatdoelen hebben of een werknemer die zich op het klimaat richt, zijn logischerwijs meer geneigd om te vergroenen, luidt de conclusie.

Bron: ANP