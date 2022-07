Omzetgroei mkb-accountants komt in eerste kwartaal bijna tot stilstand

Nederlandse mkb-bedrijven hebben hun omzetgroei in het eerste kwartaal van dit jaar zien afnemen, meldt Exact op basis van de eigen MKB Monitor. De kleine en middelgrote accountancykantoren bungelen onderaan met een omzettoename van nog geen procent in maart.

‘Waar ondernemers in de eerst maand van het jaar nog een gemiddelde omzetgroei van 21,44% noteerden, is dit in de slotmaand van het eerste kwartaal afgenomen tot 12,84%’, aldus Exact. De monitor is gebaseerd op verwerkte data van 340.000 administraties. Uitzondering op de omzetdaling was de horeca, die in het eerste kwartaal nog terugveerde na het einde van de lockdown eind januari. Gemiddeld ging de omzetgroei van 32,52% in januari naar 134,05% in maart. Aan de andere kant van de streep staat de handel, die de gemiddelde omzetgroei in het eerste kwartaal het sterkst zag teruglopen: van bijna 28% in januari naar circa 10% in maart. ‘We vermoeden dat de toenemende inflatie de oorzaak van deze dip is. De stijgende prijzen hebben een remmend effect op de verkopen.’

Groei in accountancy bijna tot stilstand

Accountants boeken in absolute zin de laagste groei: de omzet is in maart met maar 0,89% toegenomen. In januari was de plus nog 13,41%, in februari 7,25%. In december boekte de branche een stijging van 2,4%. Eind maart had 55,5% van de mkb-accountantsbedrijven een positieve cashflow.

Voorzichtig met uitgaven

Ondanks de matige groeicijfers neemt het aantal mkb’ers met een positieve cashflow toe. ‘Daarmee waren ondernemers in maart beduidend voorzichtiger in het doen van uitgaven dan in januari. In de eerste maand van 2022 had slechts 37,87% van alle mkb-bedrijven meer geld in kas dan het uitgaf, in maart steeg dit percentage naar 51,10%. We zien dit ook terug in cijfers over de liquiditeitspositie’, aldus Marcus Schuite, Senior Solution Marketing Manager bij Exact. ‘Het percentage mkb-bedrijven dat de maand heeft afgesloten met een cashflowpositie van minimaal 10.000 euro is in het eerste kwartaal van dit jaar opgelopen van 58,70% in januari naar 60,53% in maart.’