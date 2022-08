Vitesse hoeft stukken accountant niet af te staan aan Stadion Arnhem

De rechtbank Gelderland heeft de vordering van Stadion Arnhem BV om inzage of afgifte van een aantal documenten van Vitesse afgewezen. Stadion Arnhem had om de stukken gevraagd, vooruitlopend op een verweer dat zij wil voeren tegen een vordering van Vitesse om ook na oktober 2023 te mogen blijven spelen in het GelreDome. Daarbij ging het onder anderen om een brief van een externe accountant met een goedkeurende verklaring en een managementletter.

Hoogte stadionhuur

Vitesse en Stadion Arnhem BV verkeren al langere tijd in onmin. Belangrijk punt in deze onenigheid is de hoogte van de stadionhuur, die in de ogen van de voetbalclub veel te hoog is. Daarom zegde de club enige tijd geleden de huur op per 1 oktober 2023. Vitesse stelt dat de club ondanks deze huuropzegging ook na 1 oktober 2023 het recht heeft om het GelreDome te mogen gebruiken. Deze aanspraak baseert de Arnhemse profclub op een eeuwigdurend speelrecht dat destijds bij de bouw van het stadion aan Vitesse is verleend met tussenkomst van de gemeente Arnhem. Stadion Arnhem stelt dat dit speelrecht niet meer bestaat. Stadion Arnhem wil – op grond van artikel 843a Rechtsvordering – dat Vitesse een aantal documenten aan haar afgeeft om deze stelling te onderbouwen in een gerechtelijke procedure die Vitesse is begonnen om ook na 1 oktober 2023 het GelreDome te mogen gebruiken.

Standpunt Vitesse

Volgens Vitesse zijn er een aantal door Stadion Arnhem gevorderde stukken niet relevant voor de beoordeling van de vorderingen van Vitesse in de hoofdzaak. Daarnaast zijn de gevorderde documenten voor een deel onvoldoende specifiek omschreven en hierdoor onvoldoende bepaald om toe te wijzen. Bovendien beschikt Vitesse zelf niet over een deel van de stukken en de club zou er ook niet over kunnen beschikken, waardoor zij deze stukken ook niet kan afstaan.

Vorderingen afgewezen

De rechtbank volgt het verweer van Vitesse. Volgens de rechtbank heeft Stadion Arnhem met de ingebrachte dossierstukken en tijdens de zitting onvoldoende onderbouwd waarom zij de stukken van Vitesse zouden moeten krijgen. Daardoor is niet voldaan aan één van de voorwaarden van artikel 843a lid 1 Rechtsvordering.

Brief externe accountant

Stadion Arnhem vorderde onder meer de afgifte van dan wel inzage in een brief van een externe accountant met een goedkeurende verklaring en een managementletter, een en ander als genoemd op pagina 91 van het Raadsonderzoek Arnhem-Vitesse van maart 2009. Stadion Arnhem heeft ter onderbouwing van deze vordering verwezen naar pagina 91 van dat raadsonderzoek en tijdens de zitting toegelicht dat de door haar opgevraagde stukken in het reddingsplan passen en dat daarmee afscheid is genomen van het speelrecht, aangezien het speelrecht door de accountant is afgewaardeerd naar nihil.

De rechtbank overweegt daarover dat Stadion Arnhem daarmee echter nog niet duidelijk heeft gemaakt waarom deze stukken relevant zijn voor de beoordeling van het geschil over het voortbestaan van het speelrecht in de hoofdzaak, zodat naar het oordeel van de rechtbank van een rechtmatig belang in de zin van artikel 843a Rv geen sprake is.