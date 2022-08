Zakelijk vliegen herstelt sneller dan verwacht

KLM meldt dat 85% van de zakelijke reizigers alweer terug zijn na de pandemie. Opvallend is dat met name MKB’ers het videobellen verruilen voor de vliegtuigstoel. Dat blijkt uit onderzoek van BNR.

Aanvankelijk werd gedacht dat de coronapandemie het zakelijk vliegen structureel zou verminderen. Met de opkomst van videobellen zouden zakelijke reizigers minder vaak het vliegtuig pakken, of dat verruilen voor de trein als dat kan. Maar dat blijkt niet waar. Inmiddels concluderen verschillende partijen, onder wie brancheorganisaties ANVR en NBTC, dat ook het zakelijke vliegverkeer sneller dan gedacht terug op gang komt. Luchtvaartmaatschappijen merken dezelfde trend.

KLM doet het goed

Vooral KLM doet het goed. De Nederlandse airline heeft intussen weer zo’n 85 procent van het aantal zakelijke reizigers van voor corona aan boord. Omdat de tarieven hoger liggen door gestegen kosten, ligt de omzet nagenoeg op hetzelfde niveau als in 2019. Het Duitse Lufthansa zit op 50 procent ten opzichte van voor corona en verwachten in 2024 te klimmen naar 80 procent. Het Amerikaanse Delta zit qua aantal zakenreizigers tussen de andere maatschappijen in. Dat KLM verhoudingsgewijs sneller herstelt, heeft mogelijk te maken met het feit dat de maatschappij een divers palet aan bestemmingen aanbiedt.

MKB

KLM ziet vooral dat het MKB terugkeert. Een verklaring is dat grote internationale bedrijven over de hele wereld vestigingen hebben, waardoor er minder noodzaak is zelf ergens fysiek naartoe te gaan. Maar ook het belang van persoonlijk contact lijkt tijdens de pandemie te zijn onderschat. Joris Melkert, luchtvaartdeskundige aan de TU Delft, zegt tegen BNR dat veel grote bedrijven vanwege corona en de klimaatproblematiek een strenger vliegbeleid voeren.

Bron: BNR