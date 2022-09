Dordrechter zou voor half miljoen met omzetbelasting hebben gefraudeerd

Op 31 augustus is een 50-jarige man aangehouden in Dordrecht op verdenking van fraude met omzetbelasting voor ruim een half miljoen euro. De verdachte zit vast. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Het strafrechtelijk onderzoek is gestart na een signaal van de Belastingdienst. Uit onderzoek van de FIOD bestaat het vermoeden dat de verdachte onder meer voor ruim drie miljoen euro aan kratjes en pallets heeft verkocht. Daarvan heeft hij in een periode van drie jaar ongeveer 2,7 miljoen euro contant opgenomen. In de aangiften omzetbelasting zijn zeer lage omzetcijfers ingevuld. Hierdoor heeft de verdachte vermoedelijk ruim 530.000 euro te weinig belasting betaald. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket