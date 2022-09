Japan doet floppy in de ban, fax is volgende slachtoffer

Japan wil de regelgeving veranderen die bepalen dat digitale gegevens op floppydisks moet worden bewaard. Hierna wil de minister van digitale zaken zijn pijlen op de faxmachine richten.

De Japanse minister van Digitale Zaken, Taro Kono, bindt de strijd aan met diskettes. In Europa en Amerika werden deze na de jaren ’90 vervangen door cd-roms, usb-sticks, harddisks en in toenemende mate de cloud, maar Japan kent nog altijd 1900 voorschriften die bepalen dat bedrijven en organisaties gegevens op fysieke floppy’s moeten opslaan. Kono vraagt zich op Twitter af waar tegenwoordig nog diskettes gekocht kunnen worden en wil de voorschriften zo snel mogelijk aanpassen.

1,44 Mb

Japan mag bekend zijn om zijn high tech gadgets en industrie, het land is even bericht om het vasthouden aan verouderde technologie in het bedrijfsleven. Floppydisks – ze dankten hun naam aan het feit dat ze aanvankelijk buigzaam waren – werden in de jaren 80 en 90 gebruikt om digitale gegevens op te slaan en van de ene naar de andere computer te brengen. De opslagcapaciteit was 1,44 Mb. Het betekent dat er meer dan 20.000 ouderwetse diskettes nodig zijn om een gemiddelde memory stick met 32 GB aan informatie na te maken.

Fax

Kono wil ook af van faxapparaten op kantoor. Deze machines werden voor de komst van internet gebruikt om documenten over telefoonlijnen te verzenden. Bij de ontvanger kwam het document als ‘biebjes’ binnen, waarna het werd uitgeprint. Pas in 2019 verdween in Japan de laatste aanbieder van semafoons (beepers). Experts denken dat de redenen van het vasthouden aan verouderde technologie gezocht moeten worden in bureaucratie en conservatisme.