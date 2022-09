EU wil price cap op Russische olie

De Europese Commissie wil een prijsplafond voor Russische olie. De maatregel maakt deel uit van een nieuw sanctiepakket als reactie op de gedeeltelijke mobilisatie in Rusland, de schijnreferenda in de oostelijke Oekraïne en nucleaire dreigementen.

De G7 spraken al eerder een prijsplafond voor olie af. De VS hebben druk uitgeoefend op de EU om het plafond op 5 december in werking te laten treden. Dat is ook het moment dat Europese sancties van kracht worden die de invoer over zee van Russische ruwe olie verbieden.

Make-up en deodorant

Volgens het ontwerp van het sanctievoorstel wil de EU ook de invoer van verschillende staalproducten uit Rusland verbieden. Verder stelt de EU exportverboden voor van halfgeleiders, vliegtuigen en chemicaliën die voor militaire doeleinden gebruikt kunnen worden. Er staan ook huishoudelijke artikelen ook op de nieuwe sanctielijst, waaronder schoonheidsproducten en make-up, scheerartikelen en deodorants. Ook zeep, toiletpapier, flosdraad en koffers voor toiletbenodigdheden mogen niet meer naar Rusland worden geëxporteerd.

Schröder

Voorts mogen Europeanen niet meer als architect of ingenieur diensten verlenen aan Russen. Ook gaat er een verbod op juridisch of IT-advies aan Russen gelden. Pikant is het voorstel om EU-burgers te verbieden zitting te nemen in de raad van bestuur van Russische staatsbedrijven. Dit vestigt opnieuw de aandacht op de voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder, die na zijn aftreden in Duitsland hoge posities bekleedde in een aantal Russische energiebedrijven, waaronder Nord Stream, Rosneft en Gazprom.

Diamant

Diamant bleef tot nu toe buiten de sancties. De Commissie wil nu de invoer verbieden van ‘bepaalde elementen die in de juwelenindustrie worden gebruikt, zoals stenen en edele metalen’. Deze maatregel treft onder meer Alrosa, het grootste Russische diamantbedrijf.

Schijnreferenda

Buitenlandchef Josep Borrell kondigde ook sancties aan tegen personen die hebben geholpen bij het organiseren van schijnreferenda in het door Rusland bezette Oekraïense gebied, en aan degenen die de Europese sancties omzeilen.