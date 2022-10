Verduisterende beheerder stichting blijkt accountant te zijn

De rechtbank Noord-Holland veroordeelde de voormalige beheerder van de Stichting M.C.J. Trip-Fonds begin deze week tot 7 maanden celstraf wegens verduistering en valsheid in geschrifte. Zakenblad Quote weet nu te melden dat het om accountant Jacob V. gaat. Een collega-accountant nam het stokje over en trof een puinhoop aan.

Verduistering

V. beheerde van 1999 tot 2017 de stichting, die begin vorige eeuw door de naamgeefster is opgericht om behoeftige familieleden te ondersteunen. Als beheerder mocht de accountant jaarlijks 10% van de inkomsten van de stichting als loon aan zichzelf uitbetalen. Tussen begin 2008 en eind 2013 heeft de man in totaal € 67.958,25 op zijn eigen bankrekening overgemaakt; de beheersvergoeding waarop hij recht had, liet hij achterwege. Daarnaast zijn van 2011 tot en met medio 2017 geldbedragen overgeboekt naar bankrekeningen van diverse derde partijen. Het totale verduisterde bedrag bedraagt ongeveer € 150.000,-. V. verklaarde bij de rechter dat hij in financiële problemen zat door een rechtszaak met zijn voormalig werkgever. De betalingen aan derden werden gedaan om privékosten te dekken.

Collega-accountant nam stokje over

Toen het V. te heet onder de voeten werd zocht hij een opvolger. De accountant overtuigde collega-accountant Cees van Dijk om het stokje van hem over te nemen, die op dat moment geen idee had van de ravage die er bij de stichting was achtergelaten. Van Dijk heeft er daarna de afgelopen jaren alles aan gedaan om het verduisterde geld naar de stichting terug te halen. Van Dijk reageert tegenover Quote: ‘Het is goed dat er een flinke straf is opgelegd, maar er is veel meer schade geleden dan er nu is toegewezen. Er zijn gigantisch veel kosten gemaakt met alle juridische procedures, die ben ik niet voor mijn lol gestart.’