Depothouders geen zzp’ers: arbeidsovereenkomst met Mediahuis

De overeenkomst die een Amsterdamse depothouder – iemand die kranten verdeelt onder bezorgers die ze vervolgens naar de abonnees brengen – had met uitgever Mediahuis is een arbeidsovereenkomst. Datzelfde geldt voor 17 andere depothouders die ook procedeerden. Dat heeft de rechtbank Amsterdam bepaald.

Invloed op werkwijze

Mediahuis is uitgever van onder meer de Telegraaf, NRC Handelsblad, Metro en het Haarlems Dagblad. De kantonrechter verwerpt het verweer van Mediahuis dat er overeenkomsten van opdracht waren. Uit de afgesproken werkwijze volgt dat Mediahuis feitelijk dusdanig vergaande invloed uitoefent op alles wat er in de distributieketen gebeurt, van de depothouder tot aan de bezorgers, dat de depothouders (en bezorgers) werkzaam waren op basis van een arbeidsovereenkomst. Mediahuis heeft daarbij (mogelijk) bedoeld de verantwoordelijkheid als werkgever te willen verplaatsen naar de depothouder, maar door het behouden van haar invloed op de werkwijze en gehele gang van zaken in het depot, kan niet anders dan worden geconcludeerd dat in feite sprake is van een arbeidsovereenkomst, waarbinnen de depothouders optreden als leidinggevende van het depot, onder de verantwoordelijkheid van Mediahuis.

Dat de depothouder zich bij afwezigheid mag laten vervangen legt hiertegenover te weinig gewicht in de schaal, oordeelt de kantonrechter. Temeer nu die vervanging feitelijk slechts onderling geregeld kon worden en ook daadwerkelijk werd.

Onregelmatige opzegging

Conclusie van het voorgaande is dus dat de overeenkomst tussen partijen dient te worden gekwalificeerd als een arbeidsovereenkomst. Dat betekent ook dat de overeenkomst is opgezegd in strijd met artikel 7:671 BW, nu sprake is van een opzegging zonder toestemming (zoals bedoeld in artikel 7:671a BW) of instemming van de depothouder en een ontslag op staande voet niet aan de orde is. Omdat Mediahuis de overeenkomst met de Amsterdamse depothouder onregelmatig heeft opgezegd moet Mediahuis bijna 1.300 euro bruto betalen. Ook moet Mediahuis hem ruim 6800 euro bruto aan transitievergoeding en ruim 2500 euro bruto aan billijke vergoeding betalen.

Rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2022:6002