Gemeentelijk belastingkantoor stopt met vraag om interieurfoto’s voor WOZ-waarde

Het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT) vraagt huizenbezitters in Enschede niet meer om foto’s van hun interieur door te geven, om de WOZ-waarde nauwkeuriger te kunnen bepalen. De verzoek, in het kader van een landelijk onderzoek, is op verzoek van de gemeente stopgezet.

Veel Enschedeërs kregen eerder deze maand een brief van het GBT met het verzoek om voor 30 oktober elf foto’s aan te leveren. Daarmee zou de WOZ-waarde van huizen en daarmee ook de onroerendzaakbelasting (ozb) beter vastgesteld kunnen worden, was de gedachte.

Kritiek

Na de brieven kwam er veel kritiek los van inwoners en politici in verband met de privacy. De kwestie leidde tot Kamervragen en een spoeddebat in de gemeenteraad van Enschede. De raad riep in grote meerderheid op om alles in het werk te stellen om de pilot te stoppen. Het gemeentebestuur van Enschede geeft daar nu gehoor aan.

Bron: RTV Oost/NOS