De kansen van kilometerregistratie

Autokilometers en CO2-uitstoot bijhouden wordt verplicht voor bedrijven, maar VNO-NCW draait het om: het is een kans om te besparen en werknemers aan te trekken. De werkgeversorganisatie geeft tips in het eigen blad Forum.

Volgens Rein Aarts van platform Breikers weten de meeste bedrijven niet hoeveel kosten ze maken aan mobiliteit, terwijl het na personeelskosten en huisvesting derde kostenpost is. Hij tipt dan ook de kosten eens echt goed in beeld te brengen. ‘Als dat besef er eenmaal is, dan wordt het voor veel ondernemers ineens wél interessant om de reiskosten voor personeel in kaart te brengen en slimmer te organiseren.’ Zo vinden veel medewerkers een mobiliteitsbudget interessanter dan alleen een kilometervergoeding voor de auto.

Van dwang naar lol

Voor het platform Groningen Bereikbaar gaat het om het leuk maken van mobiliteit. Zo is in de stad twee weken lang gratis elektrisch fietsvervoer beschikbaar. Daarnaast is een organisatie elke fietskilometer met 30 cent gaan vergoeden. Volgens Aarts kost dat € 4 per medewerker per dag. ‘En mensen zijn er heel gevoelig voor – zo wordt het soort challenge. Je kunt bijvoorbeeld ook een elektrische fiets geven, die medewerkers vervolgens kunnen terugverdienen door kilometers te trappen: je aanschaf ‘terugfietsen’ zogezegd.’

Wees bereikbaar

Menzis werkt aan een duurzamer en toekomstbestendig mobiliteitsbeleid met meer keuzevrijheid. ‘Wij kijken nu kritisch naar onze kantoorlocaties: door efficiënter werken, meer digitaal klantcontact en het hybride werken hebben we minder kantoorruimte nodig. Goede bereikbaarheid blijft een belangrijk criterium.’

Je hoeft niet de auto uit

Aarts geeft aan dat files verkleinen al met kleine veranderingen kan. ‘In de zomermaanden zijn er maar vijf procent minder auto’s op de weg en toch zijn alle files daarmee in één klap opgelost.’ Als in het bedrijf 5% van de medewerkers de auto laat staan, is het effect dus ook al groot. ‘Dat maakt ook dat je mensen nooit hoeft te dwingen om te veranderen: je werkt alleen met de groep die gemotiveerd is.’

Registreer

Met een app kun je laten bijhouden waar je precies voor reist. Joris Smulders van de app Fynch Mobility: ‘Wij hebben een tool waarmee je je reiskostenvergoedingen kunt instellen. Stel, je zet de vergoeding voor fietskilometers op 36 cent en die voor autokilometers op 19 cent: wat voor effect heeft dat op het gedrag van je medewerkers? En wat als je het verschil nóg wat groter maakt? Je kunt hier eindeloos mee variëren en kijken wat het best bij jouw bedrijf past.’ De app geeft ook de persoonlijke CO2-voetafdruk van medewerkers weer. ‘Medewerkers blijken dit heel leuk te vinden. Het maakt je bewust van je gedrag. Om de CO2-voetafdruk van het hele bedrijf te meten, kunnen alle gegevens van de individuele medewerker anoniem worden ingelezen op het platform van RVO.

Bron: VNO-NCW