Accountant houdt wel van pizza, maar liever niet naast de deur

Na acht jaar procederen is Inzicht fiscalisten & accountants eindelijk in het gelijk gesteld. In het pand van de buren had nooit horeca mogen komen. De rechter tikte de gemeente Ermelo onlangs op de vingers. De pizzeria moet verdwijnen.

‘We hebben veel mkb-klanten en dragen ondernemers een warm hart toe. Maar iedereen moet zich aan de regels houden. Het pand naast ons heeft nooit een horecabestemming gehad. Dus daar kun je geen ijssalon, sushitent of pizzeria in vestigen. De gemeente had daar veel eerder paal en perk aan moeten stellen. Het is zonde van alle tijd en geld dat een gang naar de rechter nodig was.’

Procederen sinds 2014

Dat zegt accountant Anton Schimmel, mede-eigenaar van Inzicht (14 medewerkers) aan de Stationsstraat in Ermelo. In 2014 zag het accountantskantoor hoe in het pand van de buren een ijssalon werd gevestigd. Dat was tegen het bestemmingsplan. Er werd, samen met andere buren, een procedure gestart die ook werd gewonnen. ‘En daarna begon afgelopen mei iemand doodleuk een pizzeria in het pand! De gemeente lette niet goed op en gaf een vergunning, waardoor we opnieuw naar de rechter moesten. Als accountantskantoor hebben wij overlast van de pizzeria. Er is geen parkeergelegenheid en de pizzabezorgers zetten hun fietsen en scooters bij ons voor de deur.’

Rechter

De rechter zette in september een streep door horeca in de Stationsstraat. De gemeente Ermelo werd gedwongen opnieuw naar de omgevingsvergunning te kijken. Inzicht en twee andere bezwaarmakers hebben nu te horen gekregen dat de eerder verleende vergunning van de pizzeria is ingetrokken. In De Stentor zegt pizza-franchisenemer Arjen Swart ‘erg verrast’ te zijn door het besluit van de gemeente. Hij beraadt zich op vervolgstappen. ‘Onze eventuele sluiting zou grote gevolgen hebben voor ons en de dertig jonge Ermeloërs die bij ons werken.’

Geen jubelstemming

Van een ‘overwinningsroes’ is bij accountant Schimmel allerminst sprake. ‘Ik gun elke ondernemer alle succes van de wereld, maar niet op een plek die ongeschikt is. Ik hoop dat de buurman zijn pizzeria elders in Ermelo kan voortzetten.’ Dat er geen jubelstemming is komt ook doordat Inzicht acht jaar heeft moeten procederen. Dat heeft veel tijd en geld gekost. ‘Terwijl het vanaf het begin duidelijk was dat het pand geen horecabestemming mocht krijgen.’ Schimmels buurman kan nog bezwaar aantekenen.

Foto: website Inzicht.