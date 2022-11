Aantal faillissementen hoogste in twee jaar

Het aantal faillissementen bereikte in oktober het hoogste niveau in twee jaar tijd, meldt de Kamer van Koophandel (KvK). Desondanks gaan nog steeds veel minder bedrijven failliet dan voor de coronapandemie.

Het aantal actieve ondernemingen is afgelopen maand ten opzichte van een jaar terug met 5,5% toegenomen tot ruim 2,3 miljoen, meldt de KvK. Zowel het aantal starters als het aantal stoppers is iets hoger dan vorig jaar. Het aantal faillissementen begint iets duidelijker op te lopen. In oktober gingen

185 bedrijven failliet. ‘Dat is beduidend meer dan het maandgemiddelde van 2021 (128) en ook meer dan het maandgemiddelde in de periode van januari tot en met oktober 2022 (142). We moeten teruggaan tot oktober 2020 voor een aantal faillissementen (192) dat hoger is dan de afgelopen maand.’ Wel blijft het aantal omvallende bedrijven historisch laag.

Meeste stoppers in de bouw

In de bouw stoppen de meeste bedrijven; afgelopen maand gooiden daar ruim 40% meer bedrijven het bijltje erbij neer. Anderzijds is ook het aantal starters in deze branche aan het groeien. ‘Per saldo is er daarmee nog steeds een groei in het aantal bedrijven dat actief is in de bouw.’ Dat geldt niet voor de autohandel. Daar daalt het aantal bedrijven. ‘Zagen we vorig jaar nog iedere maand een positief saldo, dit jaar lijkt de groei van het aantal bedrijven in de autohandel tot stilstand te zijn gekomen.’