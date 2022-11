‘Kans op compensatie niet-bezwaarmakers bijna nihil’

Spaarders die nog geen bezwaar hebben gemaakt tegen de vermogensrendementsheffing, krijgen van de overheid alsnog de kans dat te doen. Maar juristen denken dat het ze weinig tot niets gaat opleveren, schrijft het FD.

Hoogleraar belastingrecht Philippe Albert is het meest duidelijk: ‘De kans dat niet-bezwaarmakers alsnog compensatie krijgen voor te veel betaalde belasting grenst aan nihil. Het Register Belastingadviseurs is in elk geval blij met de optie: ‘Onze leden liepen tot vorige week het risico dat zij door hun klanten aansprakelijk zouden worden gesteld als ze er niet op tijd bij zouden zijn’, zegt directeur fiscale zaken Sylvester Schenk. Een verzoek om ambtshalve vermindering over 2017 (het vroegste jaar waarover de Hoge Raad heeft geoordeeld dat de wijze van heffen niet geoorloofd was) had anders voor 31 december aanstaande moeten worden gedaan.

Staatssecretaris Van Rij verwacht dat er geen compensatie volgt voor de late bezwaarmakers: de Hoge Raad heeft eerder geoordeeld dat ambtshalve vermindering niet hoeft als het verzoek daartoe is gebaseerd op jurisprudentie die dateert van na de vaststelling van de aanslag. Maar Cor Overduin van Grant Thornton vindt dat het genuanceerder ligt: ‘De rechtsvraag is veel groter en algemener dan waarover de Hoge Raad zich in mei heeft uitgesproken.’

Nieuwe besluiten hebben voorrang

Bovendien ligt er volgens de bond voor belastingbetalers nog een besluit van ex-staatssecretaris Wiebes uit 2015, waarin is bepaald dat ook niet-bezwaarmakers konden profiteren van de uitkomst van massaalbezwaarprocedures. Maar dat vindt Albert, tevens directeur vaktechniek belastingadviseurs bij Baker Tilly, juridisch kansloos. ‘Het besluit uit 2015 geldt enkel voor de jaren 2015 en 2016, niet voor de jaren erna. Voor 2017, 2018 en 2019 heeft de staatssecretaris namelijk nieuwe besluiten genomen. Die besluiten hebben voorrang en daarin staat dat je tijdig bezwaar moet hebben gemaakt om rechten te kunnen ontlenen aan een massaalbezwaarprocedure.’ Een beroep op een gebrekkige procedure achten juristen ook weinig kansrijk.

Elke scheet wordt aangevochten

Schenk (RB) denkt in elk geval dat belastingadviseurs door de gemaakte procesafspraken wel uit de wind zullen blijven als er opnieuw een verrassende wending komt. ‘Elke scheet in box 3 zal tot aan de hoogste instantie worden aangevochten.’ De afspraken houden in dat er proefprocedures worden gevoerd. Oordeelt de Hoge Raad daarin dat ook niet-bezwaarmakers geld terugkrijgen, dan geldt dat voor iedereen die te veel heeft betaald, ook wie nooit bezwaar heeft gemaakt.

Bron: FD