Verzoek ambtshalve vermindering box 3 kan toch nodig zijn, waarschuwen koepelorganisaties 

Belastingbetalers die voor 31 december aanstaande een verzoek indienen om ambtshalve vermindering box 3 hebben mogelijk straks toch een betere rechtspositie dan mensen die geen verzoek hebben ingediend. Dat zeggen NBA, SRA, NOB, RB en NOAB. De koepelorganisaties hebben de onduidelijkheid die er bestaat voorgelegd aan het ministerie van Financiën en de Belastingdienst.

Het kabinet meldde op 4 november dat niet-bezwaarmakers voor de jaren 2017 tot en met 2020 geen verzoek tot ambtshalve vermindering hoeven in te dienen. Inmiddels blijkt volgens de koepelorganisaties uit de details van de Kamerbrief dat wie wél tijdig een verzoek om ambtshalve vermindering indient (voor belastingjaar 2017 is dat uiterlijk 31 december 2022), straks mogelijk toch een betere rechtspositie heeft.

Op basis van de procedure ‘massaal bezwaar plus’ kan slechts aanspraak worden gemaakt op een nadere uitspraak van de Hoge Raad over een zaak of aantal zaken die daarvoor worden geselecteerd, als die ook positief uitpakt voor belastingplichtigen. De koepelorganisaties (NBA, SRA, NOB, RB en NOAB) hebben deze onduidelijkheid op 15 november voorgelegd aan het ministerie van Financiën en de Belastingdienst.

Meer rechten

Een tijdige verzoeker om ambtshalve vermindering heeft volgens de koepels meer rechten, namelijk:

hij/zij kan ook een beroep doen op een latere Hoge Raad-uitspraak in een zaak die niet tot de beperkte selectie van procedures behoort en voor hem/haar gunstiger is;

hij/zij kan een beroep doen op een latere uitspraak van de Europese rechter (EHRM) die representatief is voor zijn/haar case;

hij/zij kan ook de geboden hoogte van de compensatie (op basis van de spaarvariant) in bezwaar en beroep bestrijden (en om compensatie vragen op basis van het werkelijk rendement).

Vraag is nu of en wanneer het ministerie op dit punt zekerheid zal geven. Omdat het einde van het jaar snel dichterbij komt, wordt geadviseerd om in voorkomende gevallen toch voor 1 januari 2023 een verzoek om ambtshalve vermindering in te dienen; in ieder geval voor het belastingjaar 2017.

Wetswijziging

Voor de invoering van de ‘massaalbezwaarplus’-procedure is een wetswijziging nodig, die pas per 1 januari 2023 van kracht zal zijn. Dan is de vijfjaarstermijn over het belastingjaar 2017 verlopen. Wellicht komt het ministerie nog met een toezegging op dit punt, maar dat is onzeker.

Ook een mogelijke aanpassing van de Kamerbrief van 4 november, of een toezegging dat aan ‘verzoekers’ en ‘niet-verzoekers’ gelijke rechten worden toegekend, is nog niet zeker.

De koepels maken zich net als de Belastingdienst zorgen over extra workload door verzoeken om ambtshalve vermindering, maar constateren gezamenlijk dat dit met de Kamerbrief van 4 november niet wordt voorkomen. De NBA adviseert dus nu om niet langer te wachten met het doen van verzoeken om ambtshalve vermindering over het belastingjaar 2017. Door de RB is hiervoor een modelbrief beschikbaar gesteld.

Bron: NBA