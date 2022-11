Stunt met ‘vertrekpremie’ van 7.500 euro pakt goed uit

Tot 7.500 euro bonus voor nieuwe werknemers die binnen drie maanden weer opstappen. Met die stunt baarde het Belgische accountantskantoor Vandelanotte in mei opzien. De actie blijkt een succes en wordt daarom voortgezet.

Belgenmop

Accountancy Vanmorgen sprak een paar maanden geleden nog van een ‘Belgenmop’: een zak geld voor nieuwe medewerkers die na drie maanden alweer opstappen bij Vandelanotte in de hoop daarmee sneller 50 vacatures in te vullen. Het kantoor lanceerde de actie nadat een meerderheid van de medewerkers in een anonieme enquête aangaf hoe ‘niets’ hen overtuigt om weg te gaan.

Succes

Deze website moet erkennen dat de Belgische accountants het goed hebben gezien. Het kantoor wierf in zes maanden tijd 66 nieuwe medewerkers. Dat is 18 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Veertien van de nieuwe medewerkers voldeden aan de ‘actievoorwaarden’ (ze moesten minstens twee jaar ervaring hebben en rechtstreeks van een andere werkgever komen) en hadden dus recht op 7.500 euro bij vertrek binnen drie maanden. Van hen heeft niemand echter voor de lucratieve vertrekpremie gekozen.

Blijvend

‘Onze campagne heeft blijkbaar een snaar geraakt. Dat we zo ondubbelzinnig durven stellen dat je bij ons voor geen geld ter wereld weer wil vertrekken, boezemt vertrouwen in’, zegt CEO Nikolas Vandelanotte in een Vlaamse krant. Het kantoor zet haar wervingscampagne voort en maakt er staand beleid van. ‘We krijgen nu ondanks de krapte op de arbeidsmarkt meer sollicitaties binnen en de kandidaten geven aan dat ze heel bewust voor onze cultuur en waarden kiezen’, aldus Vandelanotte.

Groei

Het kantoor maakte de afgelopen jaren een snelle groei door. In minder dan zes jaar verdubbelde de omzet tot 44 miljoen euro. Vandelanotte is daarmee het grootste familiebedrijf in de Belgische accountancysector en in omvang het zevende accountancykantoor bij onze zuiderburen.