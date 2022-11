Ziekteverzuim naar hoogste punt in twintig jaar

Het ziekteverzuimpercentage loopt dit jaar op tot meer dan 5%, meldt Nationale-Nederlanden. Het is volgens de verzekeraar het hoogste niveau in twintig jaar. Daarnaast loopt ook de verzuimduur op. Werkgevers maken zich zorgen, maar weten tegelijk weinig van preventie, aldus NN.

Lang ziekteverzuim wordt met name veroorzaakt door psychische werkgerelateerde klachten. ‘Maar liefst 70% van de werkgevers maakt zich zorgen over de mentale gezondheid van werknemers en bijna acht op de tien werknemers met geldzorgen bespreekt deze niet’, constateert Nationale-Nederlandsen in het trendrapport Ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid.

Meer ziekmeldingen in de zorg

Ziekteverzuim kost Nederland jaarlijks meer dan de € 18 miljard die was berekend voor 2021. ‘Naast de bekende werkdruk in de zorg en kinderopvang, ziet Nationale-Nederlanden dat ook in de horeca het ziekteverzuim steeds meer stijgt. In die sector ligt het aantal nieuwe ziekmeldingen in het derde kwartaal van 2022 12% hoger dan het derde kwartaal van 2021.’ In het trendrapport zijn cijfers van NN, onderzoek door Markeffect en cijfers van CBS, UWV en TNO gebruikt.

Dreigende burn-outgolf

Igno Schings, directeur collectieve inkomensverzekeringen bij Nationale-Nederlanden, roept op tot meer aandacht voor werknemers en verzuimpreventie. ‘Twintig jaar geleden zagen we het verzuimpercentage ook boven de 5% stijgen. Door het invoeren van de wet verbetering poortwachter in 2002, werden werkgevers verantwoordelijk voor de re-integratie van hun zieke werknemers. Het gevolg? Een forse daling van het ziekteverzuim. Het laat zien dat aandacht voor werknemers zijn vruchten afwerpt. Nu, twintig jaar later, roepen wij werkgevers op om opnieuw meer aandacht aan de werknemer te besteden om ziekteverzuim te voorkomen en zo de dreigende burn-outgolf te reduceren.’

Preventiemaatregelen weinig bekend

Bijna de helft van de werkgevers die te maken heeft met langdurig verzuim van werknemers, schrijft dat toe aan werkgerelateerde mentale klachten. Een even grote groep maakt zich zorgen over de continuïteit van het bedrijf door personeelstekorten. Tegelijk zijn zij maar matig op de hoogte van wettelijke preventiemaatregelen als de risico inventarisatie & evaluatie (RI&E), de preventiemedewerker, een preventief medisch onderzoek (PMO) of periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (Pago).

Volgens klinisch hoogleraar Stress en Veerkracht Christiaan Vinkers worden stress-signalen te laat opgepakt. ‘Er is vaak onvoldoende samenwerking tussen werknemer en werkgever. Er valt veel winst te behalen als stresssignalen in een vroeg stadium opgepakt worden en werkgevers en werknemers samen stress beheersbaar houden. Daarvoor is wel een fundamenteel andere aanpak nodig: minder gefragmenteerd, eerder en ook samen. Daarmee kan er echt iets aan stress gedaan worden.’

Wederzijdse schroom

Werkgevers en werknemers ervaren de problematiek verschillend. Zo geven vier op de tien werknemers aan dat de werkgever zich niet verantwoordelijk voelt voor hun mentale gezondheid, terwijl negen van de tien werkgevers aangeeft zich hier wel verantwoordelijk voor te voelen. Driekwart van de werknemers met geldzorgen durft dat niet met de werkgever te bespreken en andersom ervaart 60% van de werkgevers een drempel om dit onderwerp met de werknemers te bespreken.